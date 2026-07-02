Oven

Realnost ni takšna, kot so vam rekli, zato stvari vzemite v svoje roke in sami presodite situacijo. Podrobno analizirajte vse dejavnike, da boste lahko ustvarili kar se da resnično sliko o dogajanju. Pri svojih željah pa bodite zmerni, saj trenutno čas ne bo pravi za njihovo uresničevanje.

Bik

Današnji dan bo nadvse ugoden za resno in zbrano umsko delo, zato se posvetite učenju ali drugemu izobraževanju. Primeren bo tudi za dolgoročno načrtovanje in organizacijo. Če sami ne boste zmogli, vključite še svojega partnerja, ki vam bo z veseljem pomagal. Prepustite se toku.

Dvojčka

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij.

Rak

Danes boste pošteno utrujeni od preteklega obdobja, saj ste bili deležni nadvse burnega dogajanja. Kljub temu pa bodo od vas zahtevali zbranost, zato jih nikar ne razočarajte. Če bo potrebno, spijte kakšno kavo več. Zvečer se bosta s partnerjem lotila pomembne teme.

Lev

Novega izziva se boste začeli s polnim zagonom. V preteklem obdobju ste si nabrali ogromno koristnih izkušenj, ki jih boste znali pametno izkoristiti. V družbi bodo določeni odnosi precej napeti, a se jim izognite, če se le lahko. Te težave niso vaša skrb, zato ne izgubljajte časa z njimi.

Devica

Omejili ste svoje finančne izdatke, kar je nadvse pohvalno, saj ste nevarno polzeli proti robu. Skrbi bodo odšle, saj boste odslej z denarjem delali mnogo bolj premišljeno. Danes bo precej vaše pozornosti zahtevalo partnersko področje. Nastale bodo težave, ki jih čim prej odpravite.

Tehtnica

Občutek, da je vse mogoče, bo danes v močno ospredju. Ampak le, če si boste cilje postavili dovolj visoko. Polni boste optimizma, upanja in čutili boste potrebo, da bi poglobili čustvene želje. Vzemite si čas in raziščite vaša nova čustva. Privoščite si nove čustvene izkušnje in pustolovščine.

Škorpijon

Na ljubezenskem področju ne bo vse potekalo po načrtih. Še kar ne razumete, da je ljubezen svobodna in se ne pusti nadzorovati. Prav tako ne morete nadzorovati čustev vašega partnerja. Pustite ga in sam se vam bo odprl. Svojo naklonjenost vam bo pokazal na svoj način. Ravnajte previdno in preudarno.

Strelec

Dan bo kot naročen za pogovore, ki jih že nekaj časa prelagate. Odločite se za jasno razpravo, končno se pogovorite o pomembnih stvareh. Popoldne pa preživite v družbi tistih, ki vas znajo spraviti v dobro voljo, in pozabite na slabe stvari. Čutili boste, da sta si s partnerjem bližje kot v zadnjih dneh.

Kozorog

Nadaljuje se izjemno dobro obdobje. Unovčiti znate vse, kar delate. Morda boste dobili večji denarni znesek, kar pa bo samo začetek nekaterih pravih, pozitivnih stvari, ki se vam bodo dogajale v tem obdobju. Morda boste dobili ponudbo za delo v novem podjetju ali na boljšem delovnem mestu.

Vodnar

Samskim bodo na pot stopile nove priložnosti v ljubezni. Ozrite se okoli sebe. V vaši bližini bo nekdo, ki vam bo obrnil življenje na glavo, če boste le dovolili. Vezanim bo čustveno področje zelo naklonjeno. Odnos, v katerem ste, bo tudi danes razgiban in pester, pričakujte izkaz partnerjeve naklonjenosti.

Ribi

Težko se boste osredotočili na delo, a najbolje bo, če kar zavihate rokave. Koncentracija bo nizka, sploh če ste sveže zaljubljeni, a ko se boste lotili dela, boste videli, da vam bo šlo hitro od rok. To obdobje izkoristite in se čim bolje pripravite na veliko več obveznosti v prihodnje.