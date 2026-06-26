Oven

Izrazite, kar čutite, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati vaši čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Bik

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste pravočasno opravičili.

Dvojčka

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano prišli v stik starimi prijatelji, s katerimi se boste kot nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta druženja prešla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Rak

Današnji dan bo še posebej primeren za urejanje finančnih zadev, zato se le posvetite denarju. Razmislite, kaj bi bilo najbolj dobičkonosno, vendar pa se morate zavedati tudi tveganja. Pazite, da se ne boste zapletli. Le ena sama napakica bi vas lahko drago stala. V partnerstvu bo mirno.

Lev

Čustvenemu področju boste namenjali neprimerno manj pozornosti kot včasih, kar bo za vas rahlo nenavadno. Partner bo nad vašo prezirljivostjo nemalo začuden, zaradi česar si lahko obetate kar nekaj prepirov. Poskušajte ohraniti čim bolj mirno kri. Saj veste, v zvezi je ključna komunikacija.

Devica

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili, in ne nasedajte obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek, čeprav boste pod pritiskom.

Tehtnica

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste prav zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Škorpijon

Pohvalila vas bo oseba, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta človek gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot, na žalost, negativne.

Strelec

Danes boste morali prevzeti vodstvo, sicer bo nastala vsesplošna zmeda. Bodite neustrašni in prepričani o tem, kar boste delali. Kjerkoli se boste danes pojavili, boste povzročili veliko vznemirjenja. Zelo boste očarljivi in poskusite to lastnost obrniti v svojo korist. Samo ne pretiravajte.

Kozorog

Pred vami je miren dan. Sproščeni boste. Hvaležni boste, da se zavedate, kako pomembno je, da človek čustev ne tišči v sebi. Če jih ne izrazimo in jih potlačimo, to lahko vodi v notranji nemir. Zato je pomembno, da spore in nesoglasja razrešimo takoj. Poiščite resnico v sebi in razmislite o prihodnosti.

Vodnar

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo takoj, ko boste vstali. Počutje bo čudovito, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Ribi

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na medosebnih odnosih. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali v takšnem tempu, vas drugi ne bodo dohitevali. Pozneje vam bo lahko zaradi tega žal.