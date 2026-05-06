Oven

Na današnji dan lahko pričakujete povečan navdih in intuicijo. Prvega izkoristite v službi, saj bo vaša glava polna uresničljivih idej, intuiciji pa prisluhnite na zasebnem področju. Še posebej, če so se v družini pojavile težave, jih boste težko razrešili le s pomočjo razuma. Prisluhnite srcu.

Bik

Danes boste morali umiriti neko situacijo, ob tem pa si boste tudi na novo postavili meje. Medtem ko boste reševali tuje težave, bodo vaše postavljeni na stranski tir. Mikal vas bo večji nakup in kljub temu, da vam finance ne dopuščajo nove naložbe, se boste zanjo odločili. Naredite nekaj prostora za prihodnost.

Dvojčka

Vezani boste oddajali izredno pozitivno energijo in ljudje, s katerimi boste obkroženi, vas bodo kar požirali z očmi. A pazite, saj vaš partner ne bo najbolj navdušen nad vso pozornostjo, ki jo boste prejemali. Samski boste želeli razbrati znake, ki vam jih bo pošiljala neka oseba, a nikakor ne boste vedeli, pri čem ste.

Rak

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Umirite se s prijetnimi dejavnostmi.

Lev

V službi boste končno zaključili z nečim, kar vam je jemalo ogromno energije. Ponosni boste nase in prav je tako. Večer boste preživeli notranje pomirjeni, saj boste vedeli, da je najtežje že za vami. Če vam bo prijala družba, pojdite na nek družaben dogodek. V ljubezni boste v ospredje postavili komunikacijo.

Devica

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Tehtnica

Samski lahko danes najdete posebno osebo, s katero bi preživeli skupaj nekaj časa. Dan bo idealen za nepričakovana srečanja. Lahko boste srečali nekoga, ki ga poznate že nekaj časa, ali pa boste naleteli na tujca, ki vas bo vznemiril. Vzemite si čas, pozdravite, bodite prijateljski in sprejmite izziv.

Škorpijon

Danes bo v ozračju optimizem, ki vam bo prinesel srečo in uspeh. Izkoristite priložnosti, saj bi jih bilo škoda zavreči. Dan vam bo ponujal ogromno možnosti, zato sramežljivost pustite doma. Verjemite vase in v svoje sposobnosti, saj bodo na vrhunskem nivoju. Dobili boste zanimivo ponudbo.

Strelec

Dan bo zaznamovala spremenljivost, saj boste menjali svoj fokus in se osredotočali bolj na lastne interese in delovanje. Precej se boste posvečali tudi intimnim vprašanjem, ki jih boste do konca dneva aktivno in premišljeno pretočili v odgovore. Počutje se izboljšuje, večji del tegob bo izginil.

Kozorog

Skoraj nič ne bo potekalo tekoče, skoraj nič ne bo šlo po svoji poti, a nikar zato ne obupajte. Še naprej stremite k svojemu cilju, dosegli boste napredek. Sprememba okolja vam bo koristila, kot tudi vsem bližnjim okoli vas. Ne bodite tako ostri do sebe in spoznajte, da ste, kakršni ste. Delate po najboljših močeh.

Vodnar

Uživali boste v druženju in spoznavanju novih ljudi. Planeti bodo naglasili vašo osebnost in vam darovali poseben šarm. Brez dvoma boste imeli veliko priložnosti za ljubezen in zaljubljali se boste vsepovprek. Izkoristite vse ponujene priložnosti in samozavestno pokažite svojo karizmo.

Ribi

Danes bodite na finančnem področju pripravljeni dati več. Morali boste vnesti nekaj sprememb na poslovno področje ali v zvezi s svojimi rednimi finančnimi prilivi. To, kar ste pred kratkim začeli na novo, bo danes zahtevalo veliko potrpljenja in odrekanja. Če iščete ljubezen, bodite previdni, kaj si želite.