Oven

Danes vam bo vroče na vsakem koraku, saj boste kar prekipevali od energije. Dan bo izredno primeren, da se lotite vseh tistih obveznosti, ki vam sicer delajo težave. Ker boste dobre volje in polni optimizma, vam bo uspelo marsikaj, kar vam do sedaj ni šlo od rok. Čim prej se lotite dela.

Bik

Dan bo v znamenju financ. Omejevali boste njihovo kroženje, ker se boste preveč oklepali denarja. Epilog bo dobila neka situacija, ki se je dolgo vlekla in vse skupaj je že kazalo, da se nikoli ne bo zaključila. No, sedaj si boste lahko končno oddahnili in jo pustili za seboj. Vse bo, kot mora biti.

Dvojčka

Nekdo vam bo priredil prav zanimivo predstavo, vendar nikar ne bodite naivni. Ne veste, kaj se skriva v ozadju, zato se najprej prepričajte o verodostojnosti. Če boste naivni, se utegnete kaj hitro opeči, kar bo pustilo določene posledice. Še posebej se pazite dogajanja na finančnem področju.

Rak

Veliko boste razmišljali o novih možnostih glede fizičnega in psihičnega počutja. Spoznali boste, da ste se vse predolgo obremenjevali s tem, kaj drugi pričakujejo od vas. Uprli se boste takim odnosom, kar vas bo spodbudilo, da boste spremenili svoje življenje. Začnite že danes, ne oklevajte.

Lev

Osamljeni boste in pretakali boste krokodilje solze ter se spraševali, zakaj se vam je nekaj zgodilo. V veliko uteho vam bo danes ustvarjalno delo. Nemirni duh vas bo gnal v nove avanture. Spet boste prevzeli vajeti, se umirili in se resno posvetili vsakdanjim obveznostim. Za vas ne bo več ovir.

Devica

Delo vam bo šlo bolje od rok zjutraj kot zvečer, zato čim več obveznosti opravite že v jutranjem času. Ko bo sonce zašlo, vas bo začela prevzemati nostalgija po preteklosti. Najverjetneje se bo zgodilo nekaj, kar bo prebudilo stare spomine. Ne imejte slabe vesti, če se boste predali sanjarjenju.

Tehtnica

Spoznajte, da ni važno, kaj si mislijo ljudje okoli vas. Vse, kar je pomembno, je le to, kar občutite vi, saj gre za vaše življenje. Sami si ga krojite. Sprejmite odgovornost le za svoja dejanja. Utegne se zgoditi, da se boste na zasebnem področju znašli pred prelomnico, ki vam ne bo dala spati.

Škorpijon

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Strelec

Govorice, ki se širijo, niso resnične, zato nima smisla, da jim posvečate pozornost. Raje se osredotočite na vse tisto, kar je zares pomembno v vašem življenju, tega pa nikakor ni malo. Partner vas danes utegne spraviti v slabo voljo, saj se vam bo zdelo, da vas sploh ne posluša. Kmalu bo že bolje.

Kozorog

Pred vami je čudovit dan, prežet z veseljem in radostjo. Polni boste navdiha, delo v službi pa vam bo šlo odlično od rok. Z malo sreče se vam obeta tudi neka finančna ponudba, s katero utegnete povečati denarno stanje. Morda se boste ustrašili tveganja, vendar se v resnici nimate česa bati.

Vodnar

Rešili boste neke težave in z večjim optimizmom boste zrli v vašo prihodnost. Do sedaj se nikakor niste mogli pohvaliti z napredkom in dobro voljo, sedaj pa se boste počutili veliko bolje in vsako stvar boste videli veliko bolj pozitivno. Dan bo namenjen tudi druženju z prijatelji.

Ribi

Pred samskimi je odličen dan za romantične podvige. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspeh zagotovljen. Obdajala vas bo namreč enaka pozitivna energija, kakor v preteklih dneh. Vezani se boste morali pogovoriti, kakšne prihodnosti si želita, da bosta ugotovila, če se vajine predstave ujemajo.