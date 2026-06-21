Oven

Obdajala vas bo precej negativna energija, ki bo danes povzročila veliko valov, a toplo pozdravite vsako pomoč, ki vam bo ponujena. Delite vse, kar boste le lahko. Diplomacija vas bo pripeljala dlje, kot vsiljevanje pogledov na svet. Raje se odločite za miren pogovor, ne zahtevajte stvari.

Bik

Obkroženi boste z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Dvojčka

Notranja napetost bo danes končno popustila. Razmislite tudi o dopustu, potrebujete namreč sprostitev. Nekomu boste pomagali s svojim znanjem ali finančno. Misli vam bodo uhajale tudi k preteklim dogodkom, čeprav o njih ne razmišljate radi, a prav zaradi tega notranje rastete.

Rak

Morda boste prehitro pritrdili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. Sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati. Ko boste vsega konec, bo počutje naravnost fantastično.

Lev

Zmedeni boste zaradi osebe, ki vas je čustveno prizadela. Mogoče je ta oseba vezana ali pa ste v zvezi vi. Vsekakor nima smisla razmišljati o sanjah, ki ne vodijo nikamor. S korakom naprej boste občutili nov čustveni zagon in notranjo moč. Bolj pogumno pokažite svojo naravo.

Devica

Zelo boste skeptični, znašli se boste v dilemi. To bo povezano z vašim splošnim počutjem. Zdi se vam, da ste zadnje čase precej utrujeni. To lahko pripišete vašemu načinu življenja, ki ne vsebuje prav nič gibanja. Svež zrak vam lahko še kako koristi. Že danes se odpravite na sprehod – sami ali pa v družbi.

Tehtnica

Zadovoljni boste z vsem, kar vam bo ponudilo življenje. Radi boste v družbi prijatelja, vendar boste spoznali, da ni tako iskren kot vi. Prišli boste do spoznanja, da ima neke težave, o katerih ni nikoli rekel niti besede. Poskusite ga razumeti in se postavite v njegovo kožo. Pomagajte mu.

Škorpijon

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi.

Strelec

Danes boste nadvse lahkotno navezovali nove stike, pri tem pa boste zelo zadovoljni tudi v svoji duši. Zelo boste dobre volje in ves čas boste imeli razlog za praznovanje. S partnerjem bosta razmišljala o novih načrtih. Zelo presenečeni boste, ko boste ugotovili, da imata zelo podobne želje.

Kozorog

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Vodnar

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestrilo vaš večer. Sprejmite ga.

Ribi

V ljubezni boste ugotavljali, da vas nekaj zelo moti. To še posebej velja za vezane. Ugotovili boste, da to razmerje nima več prihodnosti in ne možnosti za nadaljevanje. Predajanje partnerju vas je povsem izčrpalo, zato sedaj potrebujete osamitev in odmik. Premislite, preden boste ukrepali.