Oven

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Bik

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan, da pričnete s tem potovanjem.

Dvojčka

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Rak

Želeli in potrebovali boste več svobode, kot vam jo bo partner nudil. Žal ne boste imeli njegovega zaupanja in tudi vi se ne boste nič potrudili okrog tega, da bi ga pridobili. Ljubosumni izpadi bodo le dokaz več, da sta se znašla v brezizhodni situaciji. Čim prej poskušajta vse zgladiti, da se ne bosta znašla pred zidom.

Lev

Vaše čustveno življenje je v vzponu, kar vas zelo veseli. Predvsem samski boste tarča številnih pogledov in pozitivnih komentarjev, ki bodo dvigali vašo samozavest in status v družbi. Zelo boste zaželeni, zato to obdobje čim bolj izkoristite in si izberite pravo osebo zase. Vi boste tisti, ki boste izbirali.

Devica

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko zelo podjetno osebo.

Tehtnica

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti.

Škorpijon

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli in obnovite odnose pri delu. V finančnem okviru se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela.

Strelec

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo predvsem pomembnim stvarem in ljudem.

Kozorog

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično usmerjeno in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Vodnar

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Ribi

Poslovni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi.