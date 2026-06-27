Oven

Pričenja se dokaj nestabilno obdobje v družinskem življenju. Namesto, da bi se takoj odzvali z besom in odporom, se poskušajte mirno in resno pogovoriti. Ne bodite borbeni, potrudite se za več diplomacije z vaše strani. Poskusi sorodnikov in prijateljev, da bi vas usmerili ali svetovali, ne bodo padli na plodna tla.

Bik

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Dvojčka

Naloge, s katerimi se boste soočali, bodo na stranski tir vrgle vaše načrte o počitku. Vaše ambicije bodo naraste, želeli boste uresničiti vse svoje želje in cilje. Mislili boste, da si zaslužite več in da je nastopil trenutek za obiranje plodov minulega trdega dela. Vse to bo motiv, da boste premikali gore, če bo treba.

Rak

Ne glede na resnično stanje vašega ljubezenskega življenja boste danes več pozornosti posvetili težavam kot pa tistim lepim stvarem. Zaradi tega boste dokaj malodušni in boste kar precej tarnali nad svojo usodo. Ne smilite se sami sebi, ampak poskušajte razumeti tudi partnerja in njegove težave.

Lev

Skrite strasti, strah, ljubosumje, hrepenenja, želje in potrebe, vse to bo prišlo na dan in s tem boste lahko povzročili težave v razmerju. Nagnjeni boste h kompulzivnemu obnašanju ali zahtevam, čustveno boste morali premakniti stvari v vaši glavi. Sledite svojim čustvom in intuiciji, pa se bo vse lepo rešilo.

Devica

Imeli ste določene težave pri sporazumevanju s partnerjem, ki ste jih dokaj uspešno rešili in sedaj je, vsaj na videz, vse v redu. V vašem srcu pa je ostal kanček dvoma in hladnosti. Danes se raje malo umaknite. Partnerja nikar ne preizkušajte in ne poskušajte ugotoviti, koliko se je za vas pripravljen boriti.

Tehtnica

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove zveze. Vezani in poročeni se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Škorpijon

Uspelo vam bo nekaj, česar niste pričakovali, zato boste zelo umirjeni in zadovoljni. S svojim znanjem ali kako drugače boste nekomu zelo pomagali. Oddahnite si malce od vseh obveznosti in si privoščite brezdelje ali celo dopust. Sedaj pa si to res zaslužite, sploh če ste se za uspeh res trudili.

Strelec

Danes ne boste imeli prave energije za delo, obveznosti boste opravljali s težavo. Več časa boste raje namenili osebnim spremembam. Tudi to bo zelo koristno. Morali boste sprejeti neko novo odločitev, predolgo že odlašate. Naredite korak naprej in pričele se bodo odvijati pozitivne spremembe.

Kozorog

Čim prej sprejmite odločitev, saj nima več smisla, da za seboj vlečete takšno breme. Čeprav se vam morda v tem trenutku to še ne zdi pomembno, pa verjemite, da se boste hitro počutili bolje. Če si boste v drugi polovici dneva obetali neko sodelovanje, boste razočarani. Dela se lotite sami.

Vodnar

V kratkem bo napočil čas, da pometete z navlako, ki se je nabrala v vašem življenju. Le tako boste naredili prostor za nove, sveže stvari. Odpovejte se tistim, ki jih ne potrebujete več. Na ljubezenskem področju bi bilo lahko tudi lepše. Zvezde vam ne bodo najbolj naklonjene, morda boste doživeli razočaranje.

Ribi

Prišli boste do nekaterih življenjsko pomembnih zaključkov. Imeli boste veliko volje, da spremenite stvari, kar še zlasti velja za zasebno področje. Če so čustva v družini razmajana, boste jasno videli težave in pomanjkljivosti. Dobili boste lahko veliko moči in podpore od vaših prijateljev, sprejmite pomoč.