Oven

Pri delu boste danes pokazali profesionalnost. Svoje briljantne zamisli boste zaupali nadrejenim. Nad njimi bodo zagotovo navdušeni. Drugim boste postali vzor, bodite ponosni nase. Optimističen pogled na svet vam bo prinesel boljše počutje pa tudi samozavest v partnerstvu.

Bik

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Ostanite na varni razdalji in držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Dvojčka

Zbudili se boste nasmejani. Vaše zdravje in počutje bosta izvrstna. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi, kar se bo odražalo tudi pri delu. Druge boste navdušili s svojo zamislijo. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Pri financah ne razmišljajte prenagljeno.

Rak

Včasih je težko izpovedati čustva, potem pa nenadoma vse naenkrat pride ven. To bo za vas trenutno velik izziv. Poskusite premagati strah in povejte vse, kar že nekaj časa zadržujete v sebi. Ko vas bodo prosili za mnenje, to storite direktno in brez razmišljanja, da boste koga razočarali.

Lev

Zdaj je dober čas, da ustvarite dober vtis. Oddajali boste toplino v pravih okoliščinah in dovolili ljudem, da vas bodo videli kot pristno in skrbno osebo. Osebna razmerja bodo še posebej zadovoljujoča skozi to obdobje, ker bodo tisti, ki so vam blizu, hitro očarani zaradi vaše privrženosti in drže.

Devica

Vaša želja po ljubezni in pripadnosti, po lepoti in užitku bo močna in lahko boste delovali na podlagi občutkov in kreativnih impulzov. Vse bo bolj preprosto. Preprosto boste lahko govorili o vaših osebnih potrebah in željah, a to le samo, če se boste potrudili. S partnerjem bosta zaradi tega bolj povezana.

Tehtnica

Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev.

Škorpijon

Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a se boste morali s težavami soočiti. Večina ljudi se bo strinjala z vsemi načrti ali cilji, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobre energije.

Strelec

Obdajala vas bo precej negativna energija, ki bo danes povzročila veliko valov, a toplo pozdravite vsako pomoč, ki vam bo ponujena. Delite vse, kar boste le lahko. Diplomacija vas bo pripeljala dlje, kot vsiljevanje pogledov na svet. Raje se odločite za miren pogovor, ne zahtevajte stvari.

Kozorog

Danes boste še posebej prisrčni in družba osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami doma ali kje drugje. Energija bo obkrožala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v vašem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Vodnar

Imate nerealna pričakovanja, ki vas zadržujejo v stanju nesreče. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikim zahtevami niso preveč zadovoljni. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli.

Ribi

Premislite o vsem skupaj in naredite načrt, kako boste vzeli nazaj, kar vam pripada. Kar se bo danes pojavilo, bo razlog, da se boste zavedli, kaj potrebujete, čutite in želite v vašem razmerju. Če ste v osebnem življenju nesrečni, bo to prišlo na dan in morali se boste s tem soočiti ter ugotoviti, kaj to povzroča.