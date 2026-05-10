Oven

Pokličite družinske člane, s katerimi že nekaj časa niste bili v stikih, in prijetno pokramljajte. Dolgo ste bili obremenjeni s svojimi skrbmi, pa tudi s finančnimi obveznostmi. Danes pa le izkoristite bolj sproščeno vzdušje in več optimizma, ki vam ga obeta vaš horoskop. V naletu dilem široko odprite oči in poglejte v svoje srce.

Bik

Horoskop vam za danes svetuje, da pustite preteklost tam, kamor spada: za svojim hrbtom. Nostalgično boste razpoloženi in močno vas bo mikalo, da bi poskušali obujati kaj, kar vam je bilo v preteklosti še posebno všeč. A vedeti morate, da okoliščine niso več enake. Čas je za nove načrte.

Dvojčka

Samski boste danes bolj kot ne slabe volje. A ne pozabite, da boste le s potrpežljivostjo spoznali, da prehitro le ne smete pričakovati rezultatov, saj mora vse dozoreti. Vezani pa se boste danes z lahkoto prikradli v partnerjevo srce in misli. Oba bosta komaj čakala večer, ko bosta lahko umirila razvnete strasti.

Rak

Danes boste iskali nek globlji pomen v vsem, kar boste videli ali slišali. Vezani boste zato deležni nekaj negodovanja s strani partnerja, saj boste zgrešili tisto, kar vam bo želel vaš partner dopovedati. Samski pa ne komplicirajte in se raje odkrito pogovorite z nekom, ki vam je blizu. Tako boste videli pravo sliko.

Lev

Srečno obdobje bo zelo pozitivno vplivalo na vaše počutje, na ulici boste privlačili pozornost in odobravanje. Bodite previdni le, da s tem ne boste zbujali ljubosumja in zavisti pri partnerju, ki se danes nikakor ne bo mogel kosati z vami. Središče vsake družbe boste, ljudje vas bodo radi poslušali in z vami se bodo zabavali.

Devica

V družinskem krogu boste danes delovali zelo silovito in nestrpno. Le glejte, da se vaše prevelike ambicije ne bodo razblinile kot milni mehurček. Bodite raje bolj skromni in uživajte v drobnih radostih, ki vam jih prinaša vsakdanje življenje. Prijatelji bodo imeli velik vpliv na vas, poslušali boste vsako njihovo pripombo.

Tehtnica

Čeprav vas bo mikalo, da bi delali načrte glede financ, danes ne bo ravno dan, ko bi se vam idealno izhajali. Vstopate v čas sprememb, ko bo potrebne več fleksibilnosti. Predvsem vam danes horoskop ne priporoča, da bi razdirali obstoječa sodelovanja, saj ne boste mogli najbolje predvideti posledic.

Škorpijon

Vezani boste danes podvomili v partnerja. Začeli se boste spraševati, ali vam je zvest in ali v vajino razmerje vlaga toliko energije ter časa kot vi. Bodite pošteni in ga o tem povprašajte. Ne sklepajte prehitro in brez pogovora. Samski boste imeli dovolj površinskih odnosov, vendar danes ne bo pravi dan za kaj resnejšega.

Strelec

Realnost ni takšna, kot so vam rekli, zato stvari vzemite v svoje roke in sami presodite situacijo. Podrobno analizirajte vse dejavnike, da boste lahko ustvarili kar se da resnično sliko o dogajanju. Pri svojih željah pa bodite zmerni, saj trenutno čas ne bo pravi za njihovo uresničevanje. Zdelo se vam bo, da ste polni dvomov.

Kozorog

Svet okoli boste videli zelo črno. Čakate na nekaj, česar enostavno ne dočakate. Nekdo do vas goji določena čustva, toda vi ga ne opazite. Odprite oči, saj je sreča pred vašim nosom. Sanje so uresničljive. Če ste v odnosu, je prav, da se zaščitite pred pretiranimi čustvi, saj bi se lahko drugače na koncu opekli prav vi.

Vodnar

Navada je druga stran osebnosti, toda morali boste sprejeti vpliv določene osebe ali pa boste morali prilagoditi svoj stil glede na zahteve, ki jih imajo ljudje do vas. Vse je možno, kadar obstajata dobra volja in pozitivna vizija. Spremenljivo razpoloženje bo odvračalo vaše bližnje od načrtovanja skupnih ciljev.

Ribi

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili veliko pravih priložnosti za umik. Dnevno dogajanje bo od vas zahtevalo veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako. Razveselila vas bo topla partnerjeva beseda.