Oven

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne odobrava vašega načina reševanje stvari.

Bik

Intuicija in domišljija danes ne bosta ravno vaši močni točki. Še več. Ob priložnostih, ko bi upravičeno lahko največ pričakovali od sebe, boste izpadli nekam medlo in neprepričljivo. Ne skrbite, to ni noben začetek osebne krize, pač pa samo prehoden vpliv. Ne delajte stvari le zato, ker drugi menijo, da so prave.

Dvojčka

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Rak

Če ste zaposleni ali v kakršnemkoli poslovnem odnosu, boste danes veliko razmišljali o samostojni poti ali o novi službi. Sprememba bi vam zagotovo dobro dela. Kljub temu, da boste zelo učinkoviti, pa današnji dan ne bo najbolj ugoden za sklepanje poslov z velikimi vsotami denarja.

Lev

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Devica

Največ časa boste danes posvetili sebi, zamisli pa boste kasneje koristno uporabili pri delu. Na delovnem mestu bo danes lahko prišlo do nekega prepira zaradi finančnih zadev. Nikakor ne boste priznali svojega dela krivde. Razmere se prav zaradi tega tudi do večera še ne bodo umirile.

Tehtnica

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo potrebno nekaj narediti, boste zelo neodločni. Izkoristite fantastično možnost, ki se vam bo ponudila. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. A še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.

Škorpijon

Danes ni dan, ko bi lahko uspešno začeli kaj novega. Če že, se pripravite na prepreke in izzive, ki jih običajno ne bi bilo. Najbolj boste zadovoljni, če se boste držali obstoječe rutine, morda izboljšali kakšno podrobnost ali kaj poenostavili. Samski, nekdo zanimiv se bo dotaknil vašega srca.

Strelec

Ne boste najbolj optimistično gledali na dogajanje okoli sebe. Nekatere spremembe se zgodijo na manj prijeten način in kot vse kaže, ste se znašli v eni od takih. Glede na to, da imate bolj majhen vpliv na dogajanje, bo res najbolje, da še malo počakate, kaj se bo izcimilo. Čaka vas varna prihodnost v ljubezni.

Kozorog

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Vodnar

Danes vam bodo težave povzročale vse vrste odločitev. V vaši glavi bo toliko možnih scenarijev, da vam bo enostavno pretežko izbirati med njimi. Glede svojih želja ste si sicer na jasnem, vendar bodo eden od pomembnih dejavnikov tudi finance. Če ste upali, da vam bo nekdo izpovedal svoja čustva, boste razočarani.

Ribi

Danes se ne smete prenagliti pri svojih poslovnih odločitvah. Zagotovo boste razmišljali o mnogih smereh, ki so vam na voljo pri vašem delodajalcu. Preden boste predstavili utemeljene razloge za napredovanje, se boste morali še malo potruditi. Čas bo zagotovo prinesel svoje, le pogumno naprej.