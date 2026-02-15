Današnji horoskop: dvojčki se ugriznite v jezik, vodnarji si postavite prioritete

Oven

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa, preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Bik

Danes boste nepričakovano naleteli na neko osebo. Lahko boste čutili veliko privlačnost, v vsakem primeru pa je nikar ne odslovite, čeprav boste mislili, da ni primerna za vas. Iz določenega razloga vaju bo vesolje predstavilo prav danes. To ne bo samo priložnostno srečanje, obstaja tudi stvar, ki se ji reče usoda.

Dvojčka

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem, včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete. Spomini in stara čustva bodo prišla na dan.

Rak

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Lev

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam ta oseba sploh pomeni.

Devica

Polni boste energije, a boste delali tudi stvari, ki sicer niso v vaši naravi. Zelo boste razdražljivi, morda celo žaljivi do drugih, zato se skušajte vsaj malce nadzorovati. Preden boste komu kaj očitali, dobro premislite, če imate za to podlago. V nasprotnem primeru bi lahko koga tudi izgubili. Premislite!

Tehtnica

V ospredju bo vaše najbližje čustveno razmerje. Želeli boste biti bližje domu in vašim ljubljenim. Če so čustva v družini razmajana, boste jasno videli težave in pomanjkljivosti. Te poskusite seveda tudi rešiti. Dobili boste lahko veliko moči in podpore od vaših prijateljev, sprejmite pomoč.

Škorpijon

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživate, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se.

Strelec

V ljubezni boste vezani ponovno sposobni vzpostaviti stik s partnerjem. Če bo potrebno, se mu opravičite za ravnanje v preteklem dnevu, saj veste, da ste več pozornosti namenili prijateljstvu kot druženju z njim. Potrudite se, saj vam bo le tako oprostil. Samske čaka razburljiv dan, nekdo bo obnovil stik z vami.

Kozorog

Vsi imamo svoje fantazije in so vsekakor neizogiben del našega življenja. Toda pazljivo, ne dovolite si, da bi vaše sanje prevzele vodstvo in izrinile vso realnost iz vašega življenja, kajti realnost ni vedno povsem kruta in zna se zgoditi, da bi zaradi bežanja v svet sanj spregledali in zamudili marsikatero priložnost.

Vodnar

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Partner ne bo vedel, kako zadovoljiti vaše želje. Postavite si prioritete. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb.

Ribi

Organizirali boste popoln dan, za kar vam bodo prijatelji zelo hvaležni. Že zelo dolgo usklajujete načrte in se poskušate srečati, vendar vam do sedaj to ni uspelo. Zato dobro izkoristite današnji dan, ki vam bo pripravil presenečenje za presenečenjem. Ko boste naleteli na težavo, glejte nanjo kot na izziv.