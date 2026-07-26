Oven

Danes boste razpoloženi mnogo bolje kot običajno. Naj vas ne napade spet slaba vest, da bi morali delati sedem dni v tednu. Danes se vam bo končno uspelo celo sprostiti. Uživajte! Preživite ta dragoceni čas v družbi svojih najdražjih in to večkrat ponovite. Vsi boste zadovoljni.

Bik

Danes boste s svojimi prijatelji popolnoma iskreni in brez zadržkov. Zaupali jim boste tudi najbolj intimne skrivnosti, kar bo pripeljalo do še bolj trdnih odnosov. Pričakujete lahko vzajemno predanost, ki vam bo pomagala prebroditi mnogo težav. Pokažite jim, da ste jim hvaležni za podporo.

Dvojčka

Vajina pričakovanja se razlikujejo in nimate več potrpljenja, da bi se vedno znova prilagajali. Po drugi strani pa boste zaskrbljeni, če vam bo partner prenehal ugajati. Potrudite se osvežiti vse, kar vaju je nekoč povezovalo. Tako bosta vrnila in obdržala ljubezensko srečo. Pokažite več nežnih čustev.

Rak

Škoda bi bilo, da bi zanemarili tako ustvarjalne ideje, ki so se nakopičile v vaši glavi. Pokličite prijatelje in se pogovorite o njihovih možnostih za uresničitev. Saj veste, da več glav več ve. Vezani boste danes spoznali, da imata s partnerjem različno mnenje glede nečesa. Ne skrbite, čas bo pokazal svoje.

Lev

Danes boste utrujeni in leni. Že zjutraj se boste težko splazili iz postelje, počutje pa se tekom dneva ne bo kaj prida izboljšalo. Ne boste vedeli, ali bi se lotili sestavljanja načrtov ali pa bi raje samo sanjarili. Neodločni boste in kar ne boste sposobni ukrepati. Ne skrbite, to je samo prehodno obdobje.

Devica

K vajini srečni zvezi bodo v veliki meri pripomogle tudi srečne okoliščine. Ničesar vama ne bo treba načrtovati, saj se bo vse odvijalo samo po sebi. Uživata v preprostosti, s katero gradita vajin odnos. Nista obremenjena s cilji, kar ljubezni daje še dodaten čar. Razumevanja imata več kot dovolj za popolno srečo.

Tehtnica

Zbudili se boste spočiti in polni energije. Pred vami je nov dan in tudi nov začetek. Priporočamo vam več fizične aktivnosti, ki vam bo omogočila pravo mero sprostitve pred novimi izzivi na delovnem mestu. Počutili se boste res odlično, zato bi bilo res škoda, da bi dan preživeli za štirimi stenami.

Škorpijon

Danes boste energični, a bo za vas težko karkoli narediti. Težko vam bo ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam.

Strelec

Razmišljate o določeni osebi, ki bi ji radi priskočili na pomoč. Vsekakor bi bil to pravi korak, kajti nekdo močno potrebuje vašo podporo. Pazite le, da ne boste pretiravali. Pomagati nekomu ne pomeni postoriti vse namesto njega, zato ne bodite vsiljivi, raje le predlagajte pot do rešitve.

Kozorog

V razmerjih z drugimi se bodo lahko v tem času pojavile nekatere nenadne spremembe. Sila, ki bo gnala te spremembe, bo vaša nestrpnost. V ospredju bo vaša potreba po doseganju večje iskrenosti in razumevanja med vami in drugimi. Držite se tega in počutili se boste bolj ljubljeni in zaželeni.

Vodnar

Končno boste razpoloženi za eksperimentiranje in pripravljeni, da se boste naučili kaj novega. Nevsakdanje in rahlo čudaške ideje vas navdihujejo in zaželeli si boste družbe ljudi, ki bi uživala v podobnih stvareh. Vsekakor boste danes hoteli pobegniti od predvidljivega vsakdanjika in rutine.

Ribi

Danes se boste znašli v situaciji, ki bo od vas zahtevala izjemno zbranost in pogum. Poskušajte se obvladati in se izogibajte konfliktom ter čustvenim izbruhom. Držite glavo pokonci. Vse, kar je negativno, bo hitro minilo, in če boste zdaj naredili pravi korak, bo prihodnost še svetlejša.