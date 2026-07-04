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Avtor:
Siol.net

Sobota,
4. 7. 2026,
1.00

Osveženo pred

3 tedne, 1 dan

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Sobota, 4. 7. 2026, 1.00

3 tedne, 1 dan

Današnji horoskop: dvojčki ne prehitevajte dogodkov, ovni pokažite čustveno zrelost

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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ženska, dekle, poletje | Foto Pexels

Foto: Pexels

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Oven

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko vzpostavili do ljudi, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo. Privoščite si počitek.

Bik

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel.

Dvojčka

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezen. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prestopili črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Rak

Včasih je težko izpovedati čustva, potem pa nenadoma vse naenkrat pride ven. To bo za vas trenutno velik izziv. Poskusite premagati strah in povejte vse, kar že nekaj časa zadržujete v sebi. Ko vas bodo prosili za mnenje, to storite direktno in brez razmišljanja, da boste koga razočarali.

Lev

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.

Devica

Namenite čas sebi in svojemu telesu. Čutili boste, da potrebujete ogromno sprostitve in fizične aktivnosti, da boste lahko pregnali negativne misli. Sprehod ali tek v naravi vam bo dobro del, le nadihajte se svežega zraka. V popoldanskih urah se posvetite bližnjim. Ne postavljajte jih na stranski tir, kot ste to počeli do zdaj.

Tehtnica

Danes boste počivali. Zdelo se vam bo, da ste svoje telo utrudili z negativizmom in pretiranim delom. Prav je, da se sprostite in si vzamete tisto, kar najbolj potrebujete. V popoldanskih urah lahko pričakujete obisk prijatelja ali sorodnika. Pogovori vam bodo pisani na kožo, saj se boste tako znebili pritiska.

Škorpijon

Potrebovali boste prostor, saj boste razmišljali o tem, kako izboljšati življenje in kako čim bolj kakovostno preživeti čas. Ne pozabite na to, da imamo usodo v svojih rokah in da smo odgovorni za lastno srečo. V večernih urah se boste pogovorili z osebo, ki vam je blizu. Zapomnite si njene besede.

Strelec

Lahko da se boste odločali med dvema osebama, kar vas bo utrudili. Šli ste že predaleč, zato se čim prej oddaljite od vseh vpletenih, saj se iz tega ne more razviti nič več dobrega. Neko srce je že bilo prizadeto in ne dovolite, da bi bilo žrtev še več. Predvsem pa bi se lahko med njimi znašli tudi sami.

Kozorog

Danes boste še posebej prisrčni in družba vašega partnerja ali osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami doma ali kje drugje. Energija bo obkrožala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v svojem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Vodnar

Vaša čustva bodo na višku, ves dan boste optimistični, samozavestni, radodarni in dobri. Pozdravite to s svežim odnosom in lažje boste pozabili na napake iz preteklosti. Načrtujte nove svetle možnosti za rast in izpolnitev. Čas bo dober, da se srečate z osebo, ki vam bo prinesla veliko užitkov.

Ribi

Zelo jasno se boste izrazili, saj boste do vašega romantičnega partnerja pristopili direktno. Vaša odkritost in pripravljenost na odprto komunikacijo bosta navdušili vse ljudi okoli vas. To bo pravi čas, da enostavno izrazite vaš pogled na stvari, ki vam v življenju pomenijo največ. Tako boste razmerja še bolj okrepili.

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