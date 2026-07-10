Oven

Obstaja praktična realnost, ki vas zadržuje. Najverjetneje se že zavedate te omejitve in najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Prebijte se skozi to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko boste prestopili to točko.

Bik

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav morate biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za dolžnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj prostora in svobode ter jo izkoristite sebi v prid.

Dvojčka

Ni dobra ideja, da opravljate in govorite drugim za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Še vedno velja, da bolj kot imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Rak

Če ne boste vedeli, kako se odločiti, enostavno izberite srednjo pot. Na koncu bo vsaka odločitev pravilna in dolgoročno vam bo vsaka prinesla uspeh in izpolnitev želja. Trenutno ste v precepu, nimate jasne predstave o svojih željah, a kmalu ne bo več tako. Vaša pričakovanja se bodo razjasnila.

Lev

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij.

Devica

Ker se boste nepremišljeno podajali v nove izzive, vas bo možno srečati kjerkoli. Imeli boste občutek, da denarja ne morete zadržati v denarnici in da vam nenehno polzi iz rok. Zaradi tega boste precej slabe volje. Glede zdravja bodite zelo pazljivi, da ne boste zaradi izčrpanosti obležali v postelji.

Tehtnica

Partner vas bo zasipal z majhnimi darilci, pozornostjo in naklonjenostjo. Prepustili se boste njegovi ljubezni. Njegove tople besede vas bodo povrnile v življenje in vam dale moč, da se boste borili za vaju. Karkoli je bilo, pustita danes za vama in se obrnita v prihodnost, ki bo svetla in obetavna.

Škorpijon

Nikakor se ne boste mogli odločiti, česa si želite dolgoročno in kaj je v vašem življenju le muha enodnevnica. Poslušajte nasvete prijateljev, veliko lažje vam bo. Z denarjem delajte zelo preudarno in ne zapravljajte po nepotrebnem. Nereden spanec utegne povzročiti živčnost. Naj zdravje ne trpi na račun dela.

Strelec

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari.

Kozorog

Ne bodite egoistični in samozadostni, kajti s tem bi samo porušili razmerje in zaupanje, ki sta ga dolgo gradila. Osredotočite se tudi na partnerjeve želje, ne bodite sebični in ne glejte samo nase in na svoje potrebe. Lahko se zgodi, da boste uničili razmerje, ki vam veliko pomeni. Ukrepajte sedaj in se omehčajte.

Vodnar

Odnos s partnerjem bo dober, stabilen, imela bosta veliko skupnih tem in veliko se bosta smejala. Izogibali se boste veliki gneči in številčni družbi, zato boste svoj čas raje izkoristili v prijetnem vzdušju svojega doma. Samski se boste umirili, usmerili se boste k druženju s prijatelji.

Ribi

Pri določeni osebi ne veste, pri čem ste, in to vas precej jezi. Čutite, da vas na nek način izkorišča, saj vas pokliče samo takrat, ko ima čas in ji je dolgčas, ne glede na vaše želje in nenehna ugovarjanja. Občutek imate, da presliši vaše potrebe. Še enkrat bolj jasno nakažite, kaj pričakujete od odnosa.