Oven

Razmišljali boste o novem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal oblikovati mnenje.

Bik

Danes boste bolj čustveni, še posebej med ljudmi, s katerimi ste močno povezani še iz preteklosti. Bolj boste občutljivi, poglabljali se boste v stvari, ki se bodo zgodile. Po drugi strani pa boste pod pritiskom in želeli boste sodelovati pri projektih, ki bi koristili vašim otrokom, družini ali domu.

Dvojčka

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Rak

Imeli boste občutek, da se vaše želje na zasebnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Lev

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Devica

Ves čas boste preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da tudi drugi povedo svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Tehtnica

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo in zadovoljilo.

Škorpijon

Nekonvencionalna romantika in socialno povezovanje bosta danes v ospredju. Včasih enostavno vemo, kaj je prav in skočimo brez obotavljanja. Nekdo bo ujel vašo pozornost. Splošni občutki okoli vas so takšni, da je vaš načrt najboljši. Izkoristite to prednost in napredujte, kolikor boste le lahko.

Strelec

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh. Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje.

Kozorog

Danes bo lahko prišlo do velikega osebnostnega srečanja ali soočenja. Ne morete in tudi ne boste želeli biti sami, saj vas bo obkrožalo preveč energije. Pojdite ven in poiščite družbo. Tisti, ki ste v razmerju, poslušajte partnerja, ki vam bo ponudil objektivni pogled na določeno temo.

Vodnar

Pričakujte spremembe v delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni.

Ribi

Samski boste lahko danes pričeli z novim prijateljstvom ali romanco, vezani pa boste lahko še okrepili vzpostavljeno razmerje. Če samski hrepenite po neki osebi, je čas, da stopite do nje in ji poveste, kaj čutite. Ne skrbite, ničesar ne boste izgubili, kvečjemu pridobili boste. Naj vas vodi želja po ljubezni.