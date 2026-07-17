Oven

Če boste naleteli na zaprta vrata, jih ne odpirajte na silo, ker ne boste ničesar dosegli. Varujte se tudi lastne strogosti in pesimizma, h katerima boste danes še posebno nagnjeni. Potrudite se in ostanite pozitivni, saj boste danes tako največ dosegli. Zaključite že tisto, kar vas preganja.

Bik

Danes boste disciplinirani in počutili se boste, kot da ste dosegli vrh sveta. Naredili boste lahko prav vse. Čas bo pravi za pričetek novih projektov. Uspelo vam bo vse. A paziti morate, da ne boste komu v napoto. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik. Verjemite vase in delajte samozavestno.

Dvojčka

Zaradi velike želje se boste pridružili neki skupini. Na začetku se boste počutili malo nerodno, a vaše naravne vodilne sposobnosti bodo prišle kmalu na dan. Skupina se bo spraševala, kako so lahko do sedaj shajali brez vas. Vaš talent bo kar blestel, kar bodo člani skupine občudovali.

Rak

Kronična utrujenost in nejevolja se vam bosta danes zelo poznali, zato boste neučinkoviti in počasni, kar določenim ljudem ne bo ustrezalo. Ne razburjajte se, da ne boste povzročili nepotrebnih sporov in prepirov, saj jim ne bi bili kos in bi samo slabo vplivali na vaše ambicije in odnose.

Lev

Vaša intuicija bo narekovala vašo energijo. Danes svoji ljubljeni osebi raje razložite čustva in ne mislite, da že vse ve. Če pa že nekaj časa opazujete neko osebo, ki jo želite imeti v vašem življenju, pa čas ne bo slab za osvajanje. Sprejmite izziv in ji povejte, kaj čutite, vsekakor pa sledite vaši intuiciji.

Devica

Nikar ne precenjujte sebe in svojih sposobnosti. Že mogoče, da se vam delo, ki ga opravljate, zdi prelahko, a nikar ga ne opravite hitro in z levo roko. Morebitne napake bi potem še dolgo popravljali, kar bi vam vzelo ogromno dragocenega časa. Raje se danes malo bolj osredotočite in poglobite.

Tehtnica

Preživeti čas za računalnikom vas bo utrudil, močno bo zmanjšal vašo koncentracijo, zato se boste odpravili na krajši sprehod, kjer si boste razbistrili misli. Nikar se toliko ne trudite dokazovati, vaši nadrejeni že vedo, da ste dober in poslušen uslužbenec. S pretirano ambicioznostjo si boste le načeli zdravje.

Škorpijon

Razdajali se boste na vse strani, a ne boste dosegli pravega učinka. Kljub trudu in vztrajnosti boste precej neopaženi, kar vas bo zelo motilo in vam bo kradlo energijo za dodatno delo. Ne bodite presenečeni, če bodo v prihajajočem tednu na čelo določenega projekta postavili nekoga drugega.

Strelec

Energija bo na splošno danes slabša, a bo še vedno dokaj prijetna. Izkoristite prednost relativno stabilnega, a dobrega čustvenega okolja za popravila, utrditev starih poznanstev ali pa preprosto nekoga potrepljajte po rami. Tudi pohvala bo dovolj. V razmerju bodite strpni in iskreni.

Kozorog

Ko boste enkrat spoznali, da nimate več kaj izgubiti, boste šli na vse ali nič. Tveganje se vam bo izplačalo, a le pod pogojem, da boste o vsem temeljito premislili. Za nič se ne odločite, če ne boste prej pretehtali vseh argumentov za in proti. Razumna in natančna odločitev vam bo prinesla uspeh.

Vodnar

Vrženi boste v pogovor z drugimi o svojih notranjih čustvih, preteklosti in ostalih osebnih problemih. Ste sočuten poslušalec, z znanjem iz lastnih izkušenj poskušate pomagati drugim pri čustvenih težavah. Srečali boste tudi osebo iz preteklosti, ki vam je nekoč veliko pomenila.

Ribi

Vaša potreba po ljubezni, razmerju, prijateljstvu in deljenju bo danes zelo močna. Ne doma in ne v službi ne boste sami. Spočiti boste in raje boste uživali v lepši strani življenja, kot da bi delali ali se soočali z vsakdanjimi nalogami. Zgodil se bo pomemben korak v vašem razmerju.