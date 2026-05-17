Oven

Danes boste polni navdušenja, zanosa in pozitivne energije. Ne glede na to, kakšno delo si boste naložili, ga boste brez težav opravili z nenavadno hitrostjo. Pazite pa le, da ne boste pri vsem tem hitenju nepremišljeni. V tem primeru bi namreč imeli nato veliko dela s popravljanjem.

Bik

Ljubljeno osebo boste razvajali, bolj se ji boste posvečali. Večkrat se spomnite na njo, saj vam je stala ob strani tudi v najtežjih trenutkih, vas tolažila, spodbujala in govorila, da bo bolje. Zdaj, ko ste uspešni in srečni, ne pozabite na njo, ampak ji poplačajte za ves trud, ki ga je vložila.

Dvojčka

Ker ste bili še včeraj preobremenjeni z delom, si boste danes privoščili sprostitev. Čutili boste, da potrebujete oddih. V prijetni družbi se lahko prav danes podate na krajši izlet ali pa vsaj na sprehod. Vsakršna fizična aktivnost vam bo danes zelo prijala. Vsakdo kdaj potrebuje čas zase.

Rak

Iskali boste pravi način, kako bi nekaj dosegli. Danes se vam lahko zgodi celo to, da se boste nazadnje odločili za drugačen cilj in popolnoma spremenili celotno strategijo. Zaradi zunanjih vplivov boste morali biti bolj prilagodljivi. Priložnosti se bodo pojavile, ko jih ne boste pričakovali.

Lev

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe.

Devica

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do nestrinjanja in napetosti v razmerju.

Tehtnica

V vas se bodo prebudili lepi spomini na trenutke iz preteklosti, a nostalgijo danes raje pustite ob strani. Naj vas nikar ne zaslepi. Tisti v slabih razmerjih se boste znašli v situaciji, v kateri vas bodo pritiski pripeljali ravno pred zid. Pozabite na preteklost in svojo energijo usmerite v prihodnost.

Škorpijon

Današnje dogajanje vas zna dodobra pretresti. Vse boste doživljali veliko bolj čustveno in usodno. Horoskop vam svetuje potrpežljivost in prilagajanje. V nasprotnem primeru bodo nastala dodatna trenja na vseh področjih. Pred vami je odločujoče obdobje, polno pestrosti, kar bo vidno že danes.

Strelec

Kljub vsem težavam in dilemam je vajina zveza še vedno stabilna. Prenehajte drugje iskati zabavo in zadovoljstvo. Videli boste, da se bo tudi partner bolj potrudil. Na dokaj nenavaden način bo začinil vajin odnos. Uživali boste v zvezi, kar marsikomu iz vaše okolice ne bo popolnoma jasno.

Kozorog

Danes boste nekoliko bolj prepirljivi. Težko boste priznali svoj del krivde. Ne podcenjujte neke osebe, ki bi vam lahko na koncu celo pomagala. Vsakdo si zasluži spodobno življenje in spoštovanje. Ne bodite preveč lahkomiselni, saj bi vam to lahko povzročilo številne nevšečnosti.

Vodnar

V vašem okolju vas danes ne bodo imeli za zrelo, odraslo in dovolj odgovorno osebo. Samo od vas bo odvisno, ali jim boste dokazali nasprotno z dejanji in ne z besedami. Posvetite se svojim konjičkom, to vam bo omogočilo dodatne prihodke in veliko zadovoljstvo. Česarkoli se boste danes lotili, boste uspešni.

Ribi

Energija bo upadala, zato boste bolj podvrženi živčnosti, stresu in slabšemu počutju. Razpoloženje se bo tekom dneva spreminjalo. Nihalo bo od depresije, nepotrpežljivosti in prepirljivosti, do velikega navdušenja in optimizma. Odločitve boste težko sprejemali. Pazite, da se ne boste preveč bahali.