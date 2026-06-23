Oven

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Bik

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v svoje načrte. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbna stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. A bodite previdni, da se ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge.

Dvojčka

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edino, kar vam lahko danes oteži pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite svoj srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Lev

Danes boste bolj povezani s svojo strogo stranjo kot pa čustveno. Najverjetneje bo to vodilo do nekaterih konfliktov. Bodite previdni, da ne boste preveč agresivni do ljudi, ki vam bodo želeli samo pomagati. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki vam je blizu. Bodite pazljivi pri tem, komu se boste zaupali.

Devica

Spoznali boste, da nekdo nalašč misli in dela prav nasprotno kot vi. To situacijo bi morali rešiti ali pa jo vsaj dobro nadzorujte. Poskrbite najprej za osnove, preden boste poskusili poskrbeti za kompromise z določenimi ljudmi v tej določeni situaciji. Dan bo za vas zelo čustven.

Tehtnica

Samski boste imeli danes in v prihajajočih dneh priložnost novega poznanstva. Prav tako bo lahko sadove obrodila ljubezen, za katero ste mislili, da ni več mogoča. Čaka vas varna prihodnost v ljubezni. Vezani svoje želje delite s partnerjem, pokažite mu, kaj potrebujete. Pričakujte iskriv večer.

Škorpijon

Vstopate v čas čustvene neposrednosti in impulzivnosti, zaznamovala vas bodo močna čustva. Čustven in svež pričetek bo v ospredju, morda boste vzpostavili nove navade, samo prepričajte se, da bodo dobre, ker boste z vsem tem zaznamovali vaše življenje za kar nekaj časa.

Strelec

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja, ampak zaradi pravih razlogov.

Kozorog

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte svoje srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Vodnar

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite na ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite svoje smeri, morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Ribi

Čas je, da dobite mnenja in povratni odgovor o sebi. Razmislite, kaj počnete v vašem življenju. Razmerja vseh tipov bodo energična in zabavna. Sklepali boste kompromise, se prilagajali drugim, sodelovali boste z drugimi. Prišli boste v stik z osebo, ki bo kreativna ali pa bo vplivala na vaše življenje.