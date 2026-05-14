Oven

Danes je dober dan, če si želite nekoliko popestriti svojo vsakdanjo rutino. Idej vam ne bo manjkalo, iznajdljivosti pa tudi ne. Finančno stanje vam ne omogoča ravno vsega, kar bi si utegnili zaželeti, vendar boste precej spretni tudi pri iskanju poceni in improviziranih rešitev.

Bik

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Izogibala se bo resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara, ampak se boste s tem zaščitili.

Dvojčka

Sanje, želje in fantazije o ljubezni bodo danes v ospredju. Precej boste zaslepljeni z osebo, ki jo boste spoznali. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo ona tista prava, a vseeno bodite previdni pri lastnih pričakovanjih, da ne bodo preveč visoka, saj bi bili na koncu lahko razočarani. Vsekakor pa sledite intuiciji.

Rak

V teh dneh boste morali priskočiti na pomoč družini. Bližnji družinski član bo imel težave z zdravjem ali s financami. Bodite pripravljeni. Vaša pomoč bo prišla še kako prav. Na delovnem mestu pričakujte zmedo. Pojavila se bo oseba, ki bo skušala prevzeti vaše ideje. Zaščitite svojo intelektualno lastnino.

Lev

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Devica

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, duhovno boste močni.

Tehtnica

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite vaš naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bi zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Škorpijon

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Socialni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Strelec

Sklenili boste kompromis, ki pa bo veliko stvari postavil na glavo. Kljub vsemu jih boste uspešno rešili in jih po svojih najboljših močeh postavili nazaj na svoje mesto. Nagradili se boste s tem, da boste zapravljali. Samski boste danes začutili željo po zbližanju. Vsekakor obstaja možnost krajše avanture.

Kozorog

Obveznosti, ki so pred vami, vam ne bodo prizanašale, a z malo dobre volje in predvsem pozitivnega razmišljanja boste mimogrede opravili z njimi. Določite si cilje in pri njih vztrajajte, tudi ko boste naleteli na ovire. V financah boste nagnjeni k drznosti in izzivom, ki bodo lahko pomenili tudi preizkus za vašo denarnico.

Vodnar

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Ribi

Pred vezanimi je miren dan, ki vam bo ostal v prijetnem spominu. Ne le vzdušje med vami in partnerjem ampak tudi ostalo dogajanje bo prežeto s pozitivnimi energijami. Poskusite ga izkoristiti za nadgradnjo ljubezni. Tudi samskim bo dan več kot naklonjen, celo večer bo nadvse prijeten.