Oven

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste kaj rekli.

Bik

Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Do romance bo lahko prišlo, le če boste pokazali malo želje in boste sprejeli izziv. Cenite in okušajte svoje življenje. Sledite svojim željam in lahko boste spoznali osebo, ki vam bo svet popolnoma obrnila na glavo.

Dvojčka

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju.

Rak

Danes boste zares živčni, kar bo lahko negativno vplivalo na odnose. Ne sklepajte, da lahko celoten scenarij v ljubezni predvidite vnaprej. Prav je, da se prepustite. Če ste imeli slabo izkušnjo v preteklosti, ni nujno, da bo tudi tokrat taka. Ne živite več v sencah preteklosti, naj bo sedanjost optimistična.

Lev

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu ali da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na diplomatski način.

Devica

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi intuicijo.

Tehtnica

Če ste se pred kratkim odločili za začetek zveze ali za premik naprej v razmerju, se zdaj sprašujete, ali ste naredili prav ali ne. Normalno je, da dvomite. Ne bojte se, saj vas je trenutno samo strah. Dvomi se bodo kmalu razblinili in ponovno boste srečni. Samski se boste še vedno oklepali preteklosti.

Škorpijon

Dan bo vplival na vaše čustveno stanje. Prinesel bo veliko stabilnosti, še posebno vezanim. Opozorilo za današnji dan je, da boste morali biti odločnejši, kar velja tako za vezane kot za samske. V razmerju si boste morali postaviti nek cilj in mu slediti. Prepričajte se, da si s partnerjem želita podobno.

Strelec

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste živahni, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Kozorog

Razmišljali boste o preteklosti. Zdi se, kot da vas je ta zaznamovala in oblikovala vašo osebnost. Končno boste potegnili mejo med preteklostjo in prihodnostjo. Ne glede na slabe izkušnje je čas, da greste dalje. Samski se ne bojte več. Stopite na novo pot, saj ste že pripravljeni. Vezani pričakujte veliko strasti.

Vodnar

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Prihaja obdobje, polno novih strasti.

Ribi

Zdi se, kot da vas je slabo počutje povsem prevzelo. Ne bojte se, saj bo minilo. Največ teden dni boste lahko med vama s partnerjem čutili neko oddaljenost. Strasti sicer ne bo manjkalo, toda zdelo se vam bo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Zaupajte mu. Samski boste še vedno v drugem svetu,