Oven

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem.

Bik

Intimno in ljubezensko življenje bo v središču vaše pozornosti in od partnerja boste pričakovali, da bo uresničil vse vaše želje. Veliko se tudi pogovarjajta in poskušajta zgladiti vse nesporazume iz preteklosti, ki sta jih pometla pod preprogo. Danes boste lahko jasno izrazili čustva in povedali, kaj vam leži na duši.

Dvojčka

V ospredju bo želja po zabavi. Preživite nekaj dodatnega časa v družbi prijateljev in družine, a ne pretiravajte. Izogibajte se resnim temam. Družinsko srečanje bo povzdignilo vašega duha ali pa si privoščite nočno zabavo s prijatelji in partnerjem. Sprostite se in uživajte v družbi, na koncu se boste dobro počutili.

Rak

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Odgovor poiščite v sebi.

Lev

Danes vam bo malo neprijetno, ker se boste znašli v sporu s tistimi okoli vas, zaradi osebnih in občutljivih zadev. Odkrili boste težave, blokade in nadležne stvari, s katerimi se boste morali soočiti, še preden boste lahko spet uživali kot prej in še preden boste lahko naredili korak naprej.

Devica

Če boste svoja čustva spravili v besede, jih boste samo še povečali. Ne bojte se iz srca povedati, kaj mislite. Besede vas ne bodo razočarale in če jih boste podprli s čustvi, jih bo to naredilo še bolj zanesljive. Iskrenost se vam bo izplačala, zato ne čakajte in sprejmite izziv. Povejte, kaj resnično čutite.

Tehtnica

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne opečete pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Škorpijon

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi.

Strelec

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Kozorog

Danes boste samski spoznali simpatično osebo, s katero boste lahko ustvarili kakovosten odnos. Prvi stik ne bo videti obetaven, morda bo šlo celo nekaj narobe. Vezani boste združili moči s partnerjem in skušali pomagati nekomu tretjemu. Na praktični ravni bosta odličen tim, čustveno pa ne bosta usklajena.

Vodnar

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Ribi

Odločili ste se, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.