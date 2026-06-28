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Avtor:
Siol.net

Nedelja,
28. 6. 2026,
17.15

Osveženo pred

33 minut

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horoskop horoskop horoskop rak horoskop škorpijon horoskop kozorog astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Nedelja, 28. 6. 2026, 17.15

33 minut

Črni humor najbolj obvladajo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
ženska, dekle, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko pomislimo na astrologijo, se pogosto osredotočamo na ljubezen, kariero in splošne osebnostne lastnosti. Malokdo pa pomisli, kako globoko je naše znamenje povezano s tem, kakšen smisel za humor imamo. Še posebej tisti bolj nenavaden, drzen in črni. Medtem ko nekateri uživajo v povsem klasičnih šalah, obstajajo astrološka znamenja, ki naravnost obožujejo humor na robu sprejemljivega. Njihove pripombe so pogosto sarkastične, malce morbidne, a hkrati brutalno realne.

Škorpijon

Škorpijonom vlada Pluton, planet preobrazbe, skrivnosti in podzemlja, zato se ne bojijo temnih plati življenja. Njihov humor izvira neposredno iz opazovanja stvari, o katerih si drugi sploh ne upajo govoriti naglas. Njihove šale so ostre kot britvica in sogovornike običajno pustijo brez besed. Zaščitni znak škorpijonov je hladnokrvna, smrtno resna izjava, ob kateri sprva niste prepričani, ali se šalijo ali mislijo resno. Ko ugotovite celoten pomen, pa se boste ali smejali do solz ali pa vas bo malce stisnilo v želodcu.

Kozorog

Kozorogi pod svojo hladno, profesionalno in vedno nadzorovano zunanjostjo skrivajo enega najbolj inteligentnih smislov za humor v celotnem zodiaku. Ker jim vlada Saturn, planet discipline in neizprosne realnosti, svet vidijo točno takšnega, kot je – brez kakršnegakoli olepševanja. So pravi mojstri cinizma, saj humor najdejo tudi v najtežjih življenjskih preizkušnjah, neuspehih in vsakodnevnih frustracijah. Njihove šale so skoraj vedno usmerjene na račun lastne usode ali pa splošne absurdnosti sodobnega sveta.

Rak

Mnogi rake vidijo izključno kot nežne, čustvene in zaščitniške duše, a prav tukaj se skriva največje presenečenje zodiaka. Ker so izjemno intuitivni in globoko doživljajo svet okoli sebe, zelo hitro opazijo bizarnosti in nesmisle, ki jih drugi ljudje preprosto spregledajo. Ko se v družbi počutijo popolnoma varne, iz rokava stresejo sarkastično pripombo, ki bo šokirala vse prisotne. Prav ta kontrast med njihovo toplo energijo in ostrimi, včasih malce morbidnimi šalami je tisto, kar naredi njihov humor nepozaben.

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