Znano, kdaj bo Slovenija nastopila na evrovizijskem polfinalu

Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so naznanili vrstni red skupno 33 nastopajočih na polfinalih, ki bosta v Rotterdamu potekala 18. in 20. maja.

Slovenija, ki jo s skladbo Amen zastopa Ana Soklič, bo v prvem polfinalu na vrsti druga, poroča STA.

Od nekdanjih jugoslovanskih republik sta se v prvi polfinale uvrstili še Severna Makedonija in Hrvaška, med konkurenti pa bo tudi predstavnica Avstralije Montaigne. V prvem večeru bodo nastopili še predstavniki in predstavnice Litve, Rusije, Švedske, Irske, Cipra, Norveške, Belgije, Izraela, Romunije, Azerbajdžana, Ukrajine in Malte.

V drugem polfinalnem večeru pa bodo na evrovizijskem odru med drugimi stali predstavniki Srbije in Albanije, sosednje Avstrije, Češke, Grčije, Poljske, Islandije, Švice in Danske.

Če ji bo uspelo, jo bomo ponovno slišali 22. maja, v velikem finalu. Foto: Bojan Simončič

V veliki finale bo šlo 20 polfinalistov

Od skupno 33 nastopajočih se bo v veliki finale, ki bo na sporedu 22. maja, uvrstilo 20 polfinalistov. V kakšnem vrstnem redu bodo nastopili, bo znano 21. maja. Finalistom se bodo na odru pridružili še predstavnik predlanske zmagovalne države Nizozemske Jeangu Macrooy in predstavniki "velikih pet", ki imajo zagotovljeno mesto v finalu, ker v evrovizijsko blagajno prispevajo največ, torej Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije.

Na letošnjem tekmovanju bo mogoče prisluhniti 39 skladbam, že sedaj pa jih lahko spoznate na njihovi uradni spletni strani. Tekmovanje, ki bo potekalo v rotterdamski dvorani Ahoy, bo po napovedih med drugimi zaznamoval glasbenik Duncan Laurence. Ta je na zadnji Evroviziji, ki je še potekala v živo, leta 2019 Nizozemski prinesel zmago z osebnoizpovedno pesmijo Arcade.

Na Emi je Ana zmagala že lani, a je bilo glavno tekmovanje zaradi pandemije odpovedano. Foto: Adrijan Pregelj

Še vedno mogoč ogled v živo

Na uradni Evrovizijski strani pa je bil dopoldne objavljen tudi odziv Evropske radiodifuzne zveze (EBU) na sporočilo nizozemske vlade, da bo ob ugodni epidemiološki sliki gledalcem omogočen ogled priljubljenega glasbenega tekmovanja v živo.

"Pozdravljamo to odločitev nizozemske vlade in možnost, da bi lahko oboževalce povabili, da se nam pridružijo na tekmovanju za pesem Evrovizije v maju," je dejal vodja tekmovanja Martin Österdahl. Veseli jih, da bodo lahko pretehtali tudi to možnost, sicer pa so doslej prireditev načrtovali v skladu s predpisi, ki veljajo v trenutnih epidemioloških razmerah.

Preberite tudi: