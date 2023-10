Znani raper v novi pesmi omenja Jugoslavijo #video

Kanadski raper Aubrey Drake Graham, bolj znan kot Drake, je pred kratkim izdal novo pesem 8AM in Charlotte, ki pa je bila deležna številnih kritik. V njej namreč omenja Jugoslavijo in Češkoslovaško, njegovi oboževalci pa se sprašujejo, ali raper sploh ve, da ti dve državi na obstajata več.

Pesem, ki je na Balkanu postala že pravi hit, je izdal pretekli četrtek, v videospotu pa je predstavil tudi svojega petletnega sina Adonisa, ki ga ima s francosko umetnico Sophie Brussaux.

Za nekaj časa prekinja svojo kariero

Drake v pesmi omenja prijatelja 21 Savagea, ki je končno dobil ameriško državljanstvo in tako končal več let trajajoči boj s tamkajšnjimi imigracijskimi agencijami. Pravi: "Savage je dobil državljanstvo. Kamor grem jaz, greš tudi ti, brat, midva sva Jugoslovana." Verzi se nanašajo na to, da bo lahko britanski glasbenik nemoteno nadaljeval svojo kariero, ki jo je v ZDA začel graditi že pred leti, z Drakom pa se bo lahko odpravil tudi na turnejo.

V nadaljevanju omeni tudi Češkoslovaško, in sicer pravi, da se sam počuti kot Čehoslovak. Pesem je bila deležna številnih kritik predvsem zaradi tega, saj se številni sprašujejo, ali raper sploh ve, da ti dve državi ne obstajata več. Nekateri so celo predlagali, naj si raper spremeni ime v Darko in posname duet z Lepo Breno.

Drake je po izidu novega albuma z naslovom For All The Dogs, katerega del je tudi pesem 8AM in Charlotte, sporočil, da se za nekaj časa umika z odrov, ker se želi osredotočiti na svoje zdravje. Priznal je, da ima že več let težave z želodcem. Prestavil je tudi več prihajajočih koncertov.

Videospot, v katerem je nastopil tudi njegov sin Adonis, si oglejte v spodnjem posnetku:

