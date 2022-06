Zdaj je jasno, da Evrovizije prihodnje leto v Ukrajini ne bo

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sporočila, da so se po temeljitem premisleku odločili, da izbora za pesem Evrovizije prihodnje leto ne bo v Ukrajini.

"Z globokim obžalovanjem smo sklenili, da glede na trenutne razmere v Ukrajini, ne bodo mogli izpolniti varnostnih in operativnih pogojev, nujnih za organizacijo tekmovanja," so sporočili.

Ob tem so se zahvalili ukrajinski radioteleviziji za sodelovanje in predanost pri preverjanju, ali bi bilo Evrovizijo vendarle mogoče izpeljati v Ukrajini. "Z njimi delimo žalost in razočaranje, da tekmovanja prihodnje leto ne bo pri njih," so sporočili z EBU.

Najverjetnejša gostiteljica bo Velika Britanija

Vse kaže, da bo organizacijo Evrovizije 2023 zdaj prevzela Velika Britanija, ki se je na letošnjem izboru uvrstila na drugo mesto, po glasovih strokovnih žirij pa celo na prvo.

"Da bi zagotovili nemoten potek dogodka, se bomo zdaj začeli posvetovati z BBC-jem, da bi Evrovizijo prihodnje leto gostila Velika Britanija," so sporočili z EBU in dodali: "Naš iskreni namen je, da bo šov prihodnje leto odražal zmago Ukrajine. Pri pogovorih z morebitnimi gostitelji bo to naša prioriteta."

