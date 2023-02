Zaradi izziva si je oboževalec slovenske skupine na roko vtetoviral njihov logotip #foto

Družbeno omrežje Instagram so pred kratkim preplavili videoposnetki šale "Petek je", ki si jo je izmislil radijski in televizijski voditelj Matic Herceg. Skupaj s skupino Tequila so uspešnico spremenili v pesem in zanjo posneli tudi videospot. V ozadju sodelovanja pa je zelo zanimiva zgodba.

Skupino Tequila sestavljajo mladi in simpatični fantje iz Primorske, ki svoje konce tedna najraje preživljajo na odru. Na enem izmed nastopov jim je oboževalec obljubil, da si bo na roko vtetoviral njihov logotip, če skupaj z Maticem Hercegom posnamejo pesem Petek je. Fantje so se obljube držali in predstavili novo skladbo. Obljubo pa je držal tudi oboževalec, ki si je na svojo roko res vtetoviral logotip skupine Tequila.

Ni nujno, da je glasba, ki ni po tvojem okusu, nekakovostna

Zadnje časa je veliko kritik slišati na temo "nekakovostne" slovenske glasbe. "Imamo več zvrsti glasbe in prav je tako. Če si žalosten, poslušaš balado, ob kozarcu vina se prileže jazz ali blues, potem imamo koncerte klasične glasbe, veselice, kjer se pleše na harmoniko, in zabave, kjer pojemo pesmi, kot so naše. Ni nujno, da je glasba, ki ni po tvojem okusu, nekakovostna. V danem trenutku je samo važno, da ti pesem vzbudi neka čustva. In namen naše glasbe je, da ljudem riše nasmehe na obraze, da jih zasrbijo pete in da z nami žurajo pozno v noč," so povedali člani skupine in dodali: "Če naša pesem nekoga vsaj za trenutek spravi v boljšo voljo, je naš cilj dosežen."

Glasba je njihovo življenje, oder pa njihov dom

Radijski voditelj Matic Herceg je ob izdaji pesmi povedal, da četudi nima "niti talenta za petje niti posluha, me to ne ustavi (smeh, op. p.)". "Moje poslanstvo je zabavati ljudi, rad vidim, ko se drugi smejijo mojim šalam, in to je zame dovolj. Ko so me poklicali fantje iz skupine Tequila, sem bil takoj za! Združili smo zabavo in slovensko glasbo in ponosen sem, da sem del tega," je dodal.

Člani skupine Kim, Patrik, Rok, Leo in Andrea pravijo, da je glasba njihovo življenje, oder pa njihov dom. "Nekaj najlepšega je, ko skupina diha skupaj s publiko. Verjamemo, da je pred nami še veliko lepega, smo pa v preteklih letih svoje otroške sanje že spremenili v resničnost. Ker smo pravi Primorci, ni nič čudnega, da nam na odru nikakor ne uspe stati pri miru! Smo energični, pozitivni in vedno pripravljeni na žur," so še dodali.

Člani skupine Kim, Patrik, Rok, Leo in Andrea pravijo, da je glasba njihovo življenje, oder pa njihov dom. Foto: Miki Pavlin