Žan Serčič: Včasih se nam ljudje zdijo samoumevni, dokler jih ne izgubimo

"Pesem Pusti mi spomin govori o spoznanju, da je vse minljivo. Nič nismo prinesli s seboj in nič ne bomo odnesli na drugi svet. Vseeno pa se nam včasih nekatere stvari in ljudje zdijo samoumevni, dokler jih ne izgubimo, in šele takrat se zavemo, koliko so nam v resnici pomenili," je vsebino svojega prvega letošnjega radijskega singla opisal Žan Serčič, ki je glavni avtor skladbe, napisal je glasbo in besedilo.

Kot je povedal Serčič, je to pesem že nekajkrat zapel ob kitari na svojih koncertih in vedno požel navdušen odziv občinstva. "Vedno se je ob tem zgodil neki magični trenutek. Skoraj vsak od nas je že kdaj v življenju imel te občutke, zato se ni težko poistovetiti z besedilom, se pa že veselimo, da bomo to pesem v živo igrali na prihajajoči koncertni turneji."

Za pesem je že nastal tudi videospot, Serčič ga je s Tonijem Konradom, ki ga na večini delovnih obveznosti spremlja s kamero in fotoaparatom, posnel na Majorki, kjer si je privoščil kreativni oddih po veselem decembru.

Videospot si lahko ogledate tu: