Zala in Gašper imata novo pesem, pa tudi novo ime

Štajerski glasbeni par Zala Kralj in Gašper Šantl, ki nas je s pesmijo Sebi zastopal na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije, je predstavil nov izdelek, pesem Come to me, ki je njun prvi uradni singel v angleščini. Čeprav sta na koncertih večkrat izvajala angleške pesmi, je ta prva, za katero sta začutila, da je dovolj dovršena, da jo predstavita kot singel.

"V pesmi želiva sporočiti, da najin dom ni vezan na določen kraj, ampak sva midva tista, ki drug drugemu predstavljava zavetje. Vsi imamo nekoga, h komur se zatečemo, ko nam je neprijetno ali nas nekaj muči. Pesem prikazuje kontrast med zunanjim svetom in najinim mehurčkom. Nastala je, ko se nama je ogromno dogajalo, sploh v smislu glasbe, ampak zaradi okoliščin nisva mogla biti skupaj, zato sva se počutila osamljeno," sta povedala.

Come to me je tudi prva skladba, ki je nista v celoti ustvarila sama, ampak se jima je pri tem pridružil producent Nikodem Milewski, ki je do zdaj sodeloval z več znanimi imeni, kot so Klangkarussell, Robin Schulz in Felix Jaehn.

Nista več Zala in Gašper, ampak zalagasper

Z novim singlom merita tudi na poslušalce zunaj meja Slovenije, zaradi česar sta se odločila za še eno spremembo. Zdaj sta znana kot zalagasper - menda bodo to v tujini lažje izgovorili in si zapomnili.

