Zakaj nas glasba prevzame in kaj stori z našimi možgani? #video

Glasba ima vpliv na funkcijo in zgradbo možganov. Pri glasbenikih in ljudeh, ki glasbo radi poslušajo, je bolj razvit del, ki povezuje levo in desno hemisfero, torej je njihovo delovanje možganov bolj uravnovešeno. Raziskave so potrdile tudi, da imajo ljubitelji glasbe bolje razvito prostorsko orientacijo, hitreje razmišljajo in so tudi bolj družabni.