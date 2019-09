Za vstopnice Borisa Brejche čakali v vrsti

Oglasno sporočilo

Foto: Jani Ugrin

Da so resnično pravi oboževalci kralja high-tech minimala, so dokazali vsi tisti, ki so se v zgodnjih jutranjih urah postavili v vrsto in upali, da bodo dobili svojo vstopnico. Da so vstopnice resnično vroča roba, dokazuje tudi dejstvo, da se je med množico privržencev nemškega didžeja in producenta znašlo kar nekaj takšnih, ki zanj še slišali niso, vendar pa so bili za svoje družinske člane pripravljeni čakati na zadnjo priložnost, da jim omogočijo vstop na najbolj zaželeno zabavo letošnje jeseni.

Kdo je mož za masko?

Borisa Brejcho pri glasbenem ustvarjanju vodi želja po eksperimentiranju. Tako je skoval in ustvaril svojo žanrsko zvrst high-tech minimal, kjer gre za mešanico različnih zvokov in žanrov z globoko basovsko linijo in melodijami, ki jim doda svoj prepoznaven glasbeni pečat. Strast do glasbe in dolgoletne izkušnje je pretvoril v edinstven scenski nastop, ki ga vedno podkrepi z vizualnimi elementi, katerega sestavni del je tudi njegova maska Jokerja.

"Čeprav bi marsikdo pričakoval, da sem prvič nastopil v Nemčiji, pa je bil moj prvi nastop v Braziliji. Ker se je na odru zvrstilo kar nekaj didžejev, sem razmišljal, da moram storiti nekaj posebnega, da bom izstopal med množico. Ideja se mi je utrnila spontano, bil sem v deželi karnevalov, zato sem si kupil masko na bližnji stojnici in ta me spremlja še danes," se spominja Boris. Po uspešni evropski turneji z avtobusom, ko je leta 2017 z ekipo v 12 dneh izvedel kar deset nepozabnih nastopov, je lani doživel težko pričakovani debi na festivalih Tomorrowland, Exit in Time Warp, za leto 2019 pa ima še večje načrte – nov album in svetovno turnejo, ki jo bo oktobra začel v Nemčiji.

Vzdušje bodo pred in po nastopu Borisa Brejche s svojimi seti dvigovali Brlee, Johnny Kaos, Adoo, Shipe, Adonov, JONA, Dom3n, Mumyyn in Wide Dimension.

