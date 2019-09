Vrača se slovenska najstniška senzacija Bepop #video

Odkar je skupina Bepop predlani po več kot desetletju z dvema skladbama nastopila v klubu Cirkus, se je ugibalo, ali se bodo še kdaj zares vrnili. "Zdaj lahko končno potrdimo, da se vračamo z daljšim programom in za več kot en nastop," so sporočile Tinkara Fortuna, Alenka Husič in Ana Praznik.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Njihovega kolega Simona Megliča v skupini ne bo več. "Dolgo smo prepričevale tudi Simona, a njega to ne izpolnjuje več, zdaj mu je to breme, nas pa podpira in nam pomaga iz ozadja. Spoštujemo njegovo odločitev, saj ne želimo, da bi se počutil neprijetno," so povedala dekleta in dodala: "Me pa čutimo, da moramo še nekaj narediti, vse odkar smo za en večer spet stopili na oder. Ko so začeli klicati tudi organizatorji koncertov, nas je to dokončno prepričalo, da bi bila taka vrnitev smiselna."

Foto: Marko Delbello Ocepek

Kot trio Bepop bodo Tinkara, Alenka in Ana premierno nastopile 21. septembra v ljubljanskem klubu Cirkus.