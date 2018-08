Volkswagen in Siddharta nagrajujeta hitre klike

Oglasno sporočilo

Morebiti niste vedeli, a sodelovanje Volkswagna in Siddharte, ene najbolj uspešnih in prepoznavnih slovenskih glasbenih skupin, traja že polno desetletje! Deset let izjemnega in tesnega sodelovanja bosta Volkswagen in Siddharta zaznamovala na začetku septembra, ob tej priložnosti pa bosta obdarila več tisoč oboževalcev omenjenih glasbenih ustvarjalcev in znamke Volkswagen.

Kdaj, kje? V ponedeljek, 3. septembra, bo Volkswagen na svoji pristajalni strani www.volkswagen.si/sddh obiskovalcem omogočil 3000 brezplačnih prenosov novega, še povsem svežega albuma – prav tistega, ki je vroče poletje izkoristil za svoje vzhajanje in katerega nekaj kitarskih ritmov ste moda že slišali med digitalnimi dražljaji. Digitalni glasbeni album bo na voljo po metodi "prvi pride, prvi melje" oziroma v tem primeru prenese in posluša.

Po uvodnem singlu Medrevesa Siddharta razkriva še drugi singel z naslovom A. M. L. P. Obe skladbi sta del novega albuma, ki bo uradno izšel v petek, 14. septembra, na dan zdaj že razprodanega velikega koncerta v Hali Tivoli. Videospot za novi singel A. M. L. P. je nastajal pod budnim očesom Enye Belak Gupta, ki je s svojo ekipo zakrivila že Medrevesa. Videospot si lahko ekskluzivno ogledate na www.volkswagen.si/sddh , kjer so objavljene tudi vse videovsebine in fotografije, ki so nastajale v zakulisju snemanja albuma in z njihovo pomočjo lahko pokukate v jedro ustvarjanja zasedbe.

Z glasbenim darilom se bosta Volkswagen in Siddharta simbolično zahvalila svojim najbolj gorečim podpornikom oziroma razveselila tiste obiskovalce Volkswagnove spletne strani, ki bodo imeli najhitrejše prste. Le klik ste stran!

