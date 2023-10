Vili Resnik presenetil: Zgodila se je nočna mora vseh umetnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevec Vili Resnik je pred dnevi napovedal izid nove pesmi z naslovom Stara lipa, ki jo je želel v svet poslati danes. A kot je sporočil v ponedeljek, je izid nove pesmi zaradi tehničnih težav moral preklicati in ga prestaviti na prihodnje leto.

Glasbenik Vili Resnik se je pripravljal, da bo v torek, 17. oktobra, izdal novo pesem, a kot je sporočil v ponedeljek, se bo njen izid zaradi tehničnih težav zamaknil na prihodnje leto. Resnik je z napovedjo, da pesmi ne bo izdal, med svojimi oboževalci sprožil val zaskrbljenosti, nekateri so se ustrašili tudi za njegovo zdravje, zato je pevec pojasnil, kaj je pravzaprav razlog za to, da pesem ni izšla.

"Žal se je zgodila nočna mora vseh umetnikov – skladba se je po nesreči včeraj izbrisala z diska in ko nam jo je le uspelo rešiti, ta ni bila več v pravi kvaliteti. Ekipa jo je celotno popoldne poskušala popraviti, a enostavno ni šlo. Vse bi morali na novo posneti, kar pa je v nekaj urah žal nemogoče," je o pesmi in nezgodi razložil Resnik in dodal, da namerava pesem vseeno izdati v prvi tretjini prihodnjega leta.

Čeprav se mu je pri izdaji nove pesmi pripetila tehnična nezgoda, pa je Resnik svoje oboževalce vseeno povabil na svoje zabave po Sloveniji, na katerih bo morda v živo odpel tudi delček nove, a še neizdane skladbe.

