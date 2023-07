V Portorožu 42. Melodije morja in sonca

V amfiteatru Avditorija Portorož bo danes zvečer 42. izvedba festivala Melodije morja in sonca. Za nagrade se bo potegovalo 14 skladb oziroma izvajalcev. O veliki nagradi bodo odločali tudi gledalci v Avditoriju in pred TV-ekrani. Spremljevalni program bo posvečen pokojnima večkratnima zmagovalcema festivala Danilu Kocjančiču in Enzu Hrovatinu.

Po nastopu lanskih zmagovalk Tinkare Kovač in Anike Horvat bo tekmovalni del začel Simon Vadnjal s skladbo Prizma. Za njim se bodo zvrstili Saša Lešnjek (Tipi z jeepi), BosaZnova (Običajen par), Marijan Novina (Zgodba ribiča), RiNa (Ko dan zaspi), Žigan Krajnčan & Teo Collori (Jadra), Stela Sofia (Sebe daj), Bomb Shell (Potujem), Alya Elouissi (Valovim), BOOOM (Portoroško sonce), Annia (Na pol poti), Boštjan Velkavrh (Za druge in zase), Ani Frece & Hotel za srečo (Razvajenka) in na koncu Gregor Ravnik (Torek).

Veliko nagrado MMS bodo podelili po glasovanju, pri katerem bodo enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj in strokovna žirija. Strokovna žirija bo podelila še tri nagrade, in sicer za najboljšo glasbo, najboljše besedilo in nagrado Danila Kocjančiča za obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Nagrade so tudi denarno ovrednotene.

Program bosta povezovali Lorella Flego in Bernarda Žarn, sovoditelja pa bosta Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač. Po koncu tekmovalnega dela in pred podelitvijo nagrad bodo Lea Sirk, Eva Boto, Slavko Ivančić in Tulio Furlanič izvedli program, posvečen spominu na Danila Kocjančiča in Enza Hrovatina. Spremljal jih bo MMS bend pod vodstvom Tomija Puriča.

Blagovna znamka Melodije morja in sonca je last Občine Piran, ki organizacijo zaupa svojemu javnemu zavodu Avditorij Portorož. Soorganizator je RTV Slovenija, ki zagotavlja tudi televizijski in radijski prenos.