Pevko med koncertom zadel telefon, dobila je več šivov #video

Ameriška pevka albanskih korenin Bebe Rexha je v okviru svoje turneje v nedeljo nastopila na koncertu v New Yorku, kjer jo je med nastopom v obraz zadel mobilni telefon, ki ga je iz množice vrgel obiskovalec koncerta. Pevka je morala zaradi poškodbe svoj šov zaključiti, storilca pa so po incidentu aretirali.

33-letna pop pevka Bebe Rexha, ki je na Manhattnu v New Yorku nastopila v okviru svoje turneje Best F'n Night of My Life, je med koncertom v Velikem jabolku doživela neprijetno presenečenje, saj je med nastopom v njen obraz iz množice oboževalcev priletel telefon in jo poškodoval.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Zvezdnica, ki jo je telefon v obraz zadel med izvajanjem pesmi I'm Gonna Show You Crazy, je zaradi šoka in udarca najprej na odru padla, nato pa se odpravila v zaodrje in zaključila svoj nastop. Po koncertu so se na družbenih omrežjih na dogodek odzvali tudi njeni oboževalci. Eden izmed njih je zapisal, da je eden izmed oboževalcev, ki je v pevko vrgel telefon, v trenutku uničil "odličen šov" in da upa, da je s pevko vse v redu.

Po incidentu se je na omrežjih javila tudi pevka

Oboževalci pevke so zaključek šova pospremili z vzklikanjem pevkinega imena, po koncertu pa se je na družbenem omrežju javila tudi pevka, ki je zapisala, da je z njo vse v redu, na fotografiji pa se vidi podplutba na levem očesu. Nad očesom je dobila ureznino, zaradi katere so jo po poročanju njene mame odpeljali v bolnišnico, prejela pa je tri šive.

Varnostniki so po dogodku identificirali storilca, ki je v pevko vrgel mobilnik, ga pospremili iz dvorane in predali policiji. Šlo naj bi za 27-letnega Nicolasa Malvagno, ki so ga po napadu aretirali, zatem pa obtožnico zoper njega nadgradili v kaznivo dejanje, ker je storilec telefon uporabil kot orožje, poroča portal TMZ.

