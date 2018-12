V Ljubljano prihaja Jose Carreras!

Oglasno sporočilo

Carreras je zaradi posebnega tenorskega vokala že v rosnih otroških letih veljal za genija opernega petja, polne dvorane obiskovalcev pa je očaral tudi v zasedbi Trije tenorji, ko je z legendarnima Plácidom Domingom in Lucianom Pavarottijem klasično glasbo približal množicam po vsem svetu ter tako pustil neizpodbiten pečat v svetu klasične glasbe.

Po dolgoletni karieri in hudi bolezni je napovedal svojo zadnjo, poslovilno turnejo, v sklopu katere bo obiskal tista občinstva in koncertne hale, na katere ima najlepše spomine.

"Zavedam se, da nimam več veliko časa za veliko svetovno turnejo, zato sem se odločil, da obiščem tiste koncertne hale, na katere imam najlepše spomine," je ob napovedi svoje zadnje turneje dejal Carreras. "Poslovilna turneja zajema nabor pesmi iz moje dolgoletne kariere, ki se me vsakič znova dotaknejo. V njih so čustva, je strast, in ko jih pojem, čutim nekaj posebnega v svojem srcu. Imam to možnost, da občinstvu posebne občutke pričaram skozi svoj glas. To bo najlepši nabor pesmi vseh časov, ki ga želim deliti tudi s slovenskim občinstvom."

Neponovljiv privilegij, da v živo še zadnjič slišimo najlepši tenorski vokal vseh časov, bomo imeli 10. marca 2019 v Areni Stožice. V družbi več kot 50-članskega Simfoničnega orkestra RTV Slovenija se bo še zadnjič v življenju priklonil pred slovenskim občinstvom in mu pričaral čustveni gala spektakel, kot ga zna le on.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.