V Laškem glasbeniku na odru obrili glavo #foto

V Laškem se je pretekli konec tedna zbrala nepregledna množica in kljub vstopnini, ki so jo letos na festivalu Pivo in cvetje uvedli prvič, so v treh dneh našteli kar 45 tisoč obiskovalcev.

Foto: Mediaspeed

Občinstvo je v petek in soboto zabavala vrsta znanih obrazov in glasov slovenske, pa tudi tuje glasbene scene. Glavni mednarodni zvezdniki so bili legendarna zasedba Boney M, sicer pa se je občinstvo zabavalo ob Magnificu, Žanu Serčiču, Janu Plestenjaku, Alyi, skupini Joker Out in drugih.

Joker Out pred večtisočglavim občinstvom v Laškem Foto: Mediaspeed

Za zabavo občinstva pa je poskrbel tudi pevec Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja, ki je kar na odru ostal brez svoje značilne irokeze. To si je sicer zakuhal sam, svoje sledilce na Instagramu je namreč izzval, da se bo ostrigel, če njegova objava zbere vsaj 25 tisoč všečkov. Sledilci so ga prijeli za besedo, se odzvali in na odru v Laškem je pevec ostal brez las – ostrigel ga je radijski voditelj Miha Deželak.

Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja je ostal brez irokeze. Foto: Mediaspeed

