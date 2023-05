Umrla je prva temnopolta operna pevka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka, ki je bila znana po ekstravagantnem in glamuroznem slogu oblačenja, je dolga leta živela v Švici, pozneje pa se je ustalila na Dunaju. Foto: Guliverimage

V 87. letu starosti je umrla ameriška mezzosopranistka Grace Bumbry, ena od pionirk med temnopoltimi opernimi pevkami. V skoraj štiri desetletja dolgi karieri je požela veliko pohval za svoje vloge, v katerih je izkazovala svoj široki glasovni razpon in edinstveno zvezdniško moč. Bila je ena najljubših pevk nekdanje prve dame ZDA Jackie Kennedy.

Umrla je v nedeljo v dunajski bolnišnici, in sicer po možganski kapi, ki jo je zadela lani oktobra, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal njen posvojeni sin David Lee Brewer.

Zaradi močnega rasnega razlikovanja se ni mogla vpisati na glasbeno šolo

Pevka s polnim imenom Grace-Melzia Bumbry se je rodila 4. januarja leta 1937 v St. Louisu staršem iz Misisipija. Kljub izjemni nadarjenosti in petju v cerkvenem zboru se zaradi močno prisotnega rasnega razlikovanja ni mogla vpisati na lokalni glasbeni konservatorij, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Pozneje ji je uspelo s štipendijo študirati na bostonski univerzi in se zatem z učiteljico Lotte Lehmann podati na glasbeno akademijo v Kaliforniji, kjer je izpopolnjevala svoje operno in odrsko znanje.

Debitirala je v Parizu leta 1960 z vlogo Amneris v Verdijevi operi Aida. Mednarodno pozornost je pritegnila leto pozneje, ko je kot prva Afroameričanka nastopila na nemškem festivalu v Bayreuthu, posvečenem Richardu Wagnerju, ki je bil znan po svoji glasbi, vendar tudi po antisemitizmu in povzdigovanju belske rase. Wagnerjevci so izrazili nekaj nejevolje, da bo nastopila, vendar je skladateljev vnuk Wieland Wagner tedaj poudaril, da ne išče "idealnih nordijskih primerkov" ter zatrdil, da je glasba njegovega dedka "namenjena barvi glasu, ne barvi kože".

Prispevala je k odpravljanju rasnih ovir

Ob temnopoltih glasbenih kolegicah, kot sta Marian Anderson in Leontyne Price, je Grace Bumbry prispevala k odpravljanju rasnih ovir, ki so se ukoreninile v klasični glasbi.

Pevka, ki je bila znana po ekstravagantnem in glamuroznem slogu oblačenja, je dolga leta živela v Švici, pozneje se je ustalila na Dunaju in se leta 1997, potem ko je desetletja nastopala na najprestižnejših odrih, umaknila iz opere. Ostala pa je dejavna kot učiteljica in koncertna izvajalka, med drugim je ustanovila ansambel Grace Bumbry Black Musical Heritage Ensemble.

Leta 2009 je v navzočnosti nekdanjega predsednika Baracka Obame prejela nagrado Kennedyjevega centra.

