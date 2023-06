Umrla dolgoletna članica Ansambla bratov Avsenik

"Danes smo izvedeli žalostno vest, da je za vedno zaspala gospa Ema Prodnik," je zapisal glasbenik in dodal: "Njen nežen glas in srčne interpretacije glasbe so se in se še danes dotaknejo src Slovencev in drugih prijateljev po vsem svetu. Najlepša hvala za vso ljubezen in glasbo. Počivajte v miru."

Prodnikova je pri Ansamblu bratov Avsenik delovala "20 zlatih let", od leta 1962 do leta 1981. S petjem se je ukvarjala že od zgodnje mladosti, solo petja pa se je učila pri Kseniji Novak - Kušej. Kasneje je bila članica ansambla Rž Marjana Ogrina, pri Avsenikih jo je nasledila Jožica Kališnik.

Tako so se od nje poslovili Prifarski Muzikanti.