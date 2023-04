Umrl pevec priljubljene pop skupine #video

V starosti 46 let je umrl Paul Cattermole, pevec britanske pop skupine S Club 7, priljubljene v 90. letih, poroča Sky News. Pevca, čigar vzrok smrti trenutno ni znan, so našli mrtvega v četrtek popoldne na domu v Dorsetu.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je nepričakovano umrl naš ljubljeni sin in brat Paul Cattermole," so sporočili člani skupine. "Resnično smo uničeni zaradi smrti brata Paula. Ni besed, ki bi opisale globoko žalost in izgubo, ki jo vsi čutimo. Imeli smo tako srečo, da smo ga imeli v svojih življenjih, in hvaležni smo za čudovite spomine, ki jih imamo," so še dodali.

Paula so našli včeraj na njegovem domu v Dorsetu in ga kasneje istega popoldneva razglasili za mrtvega. Čeprav vzrok smrti trenutno ni znan, je policija iz Dorseta potrdila, da ni bilo sumljivih okoliščin. Paulova družina, prijatelji in sočlani kluba S 7 trenutno zahtevajo zasebnost, še poroča Sky News.

Letos bi imeli turnejo po Veliki Britaniji

Skupino sestavljajo Rachel Stevens, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O'Meara, Jon Lee, Tina Barrett in Cattermole. V svojih najboljših letih so izdali 12 singlov, ki so na lestvicah prišli med deseterico najboljših, izdali so štiri albume in prodali okoli 14 milijonov plošč, preden so se leta 2003 razšli. Njihov razhod je spodbudil prav odhod Paula Cattermola.

Slavo so doživeli v 90. letih, pred kratkim pa so v oddaji The One Show v Londonu oznanili, da se bodo letos ponovno zbrali in ob praznovanju 25-letnice šli na turnejo po Veliki Britaniji.