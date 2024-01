Umrl Frank Farian, ustanovitelj skupine Boney M

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Boney M, ki je bila ustanovljena leta 1976, je imela niz uspešnic, kot so denimo Daddy Cool, Rasputin in Rivers of Babylon.

Farian se je rodil kot Franz Reuther leta 1941 v Kirnu v jugozahodni Nemčiji in se je izučil za kuharja, obenem pa je gradil tudi glasbeno kariero – najprej kot pevec in nato kot producent. Delal je s številnimi superzvezdniki – z Meat Loafom in Steviejem Wonderjem.

Kot producent je bil aktiven še pri delu uspešnih pop zasedb No Mercy in Milli Vanili. Po nekaterih ocenah je po vsem svetu prodal približno 800 milijonov plošč.

Odvzeli so mu grammyja

Leta 1990 se je Farian zapletel v škandal okoli Milli Vanilli, ko je priznal, da niso peli na svojih ploščah. Dvojcu, ki je v poznih osemdesetih letih nanizal kup uspešnic, so pozneje odvzeli nagrado grammy za najboljšega novega izvajalca.

Leta 2022 je Farian razkril, da je prestal operacijo srca in da so mu vstavili prašičjo srčno zaklopko, kar mu je po njegovih besedah rešilo življenje.​