Ukrajini na Evroviziji napovedujejo zmago #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alyona Alyona in Jerry Heil med nastopom v finalu izvajata pesem Teresa & Maria, s katero na evrovizijskih stavnicah z večjo prednostjo pred drugim mestom zasedata celo vrh.

Alyona Alyona in Jerry Heil med nastopom v finalu izvajata pesem Teresa & Maria, s katero na evrovizijskih stavnicah z večjo prednostjo pred drugim mestom zasedata celo vrh. Foto: Guliverimage

Ukrajina je za predstavnika za letošnjo Pesem Evrovizije na ukrajinskem glasbenem tekmovanju Vidbir, na katerem izberejo predstavnika za Evrovizijo, izbrala Alyono Alyono in Jerry Heil, ki sta zmagali s pesmijo Teresa & Maria.

Svojega predstavnika za letošnjo Evrovizijo so Ukrajinci izbrali že v petek, v soboto pa naj bi bili znani uradni rezultati glasovanja. Kot poročajo tuji mediji, so zaradi tehničnih težav z aplikacijo glasove prešteli in objavili šele v nedeljo.

Jerry Heil in Alyona Alyona med nastopom v finalu v Kijevu v Ukrajini. Foto: Guliverimage

Ukrajina na vrhu s 16 odstotki možnosti za zmago, Slovenija na 33. mestu

Med drugim Ukrajina že nekaj časa kraljuje na vrhu evrovizijskih stavnic. Nekatere stavnice, ki združujejo rezultate več stavnih mest, ji pripisujejo celo 16 odstotkov možnosti za zmago. Na drugem mestu je trenutno z devetimi odstotki možnosti za zmago Združeno kraljestvo z njihovim predstavnikom Ollyjem Alexandrom, na tretjem mestu je s sedmimi odstotki Italija.

Slovenija s skladbo Veronika, ki jo bo izvedla Raiven, za zdaj zaseda skromno 33. mesto, za zmago ji stavnice pripisujejo odstotek možnosti. Hrvaška je na stavnicah trenutno na 12. mestu in ima tri odstotke možnosti za zmago.

Preberite še: