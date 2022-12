Ukrajina zastopnico na Evroviziji izbrala pod zemljo

Prireditev bi sicer morala gostiti Ukrajina, saj je na letošnji Evroviziji zmagal ukrajinski Kalush Orchestra. A ker zaradi vojne ne more zagotoviti varnosti, so prireditelji za gostiteljico izbrali Veliko Britanijo.

Zasedba Tvorchi, ki sta jo leta 2018 med študijem medicine v Ternopilu na zahodu Ukrajine ustanovila Andrij Guzuljak in Jefferey Kenny, bo zastopala Ukrajino na tekmovanju maja prihodnje leto v Liverpoolu v Angliji.

Tri člane žirije izbrala javnost

Tudi sobotni izbor ukrajinske predstavnice so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zasenčili ruski vojaški napadi. Rusija je v petek s Kaspijskega in Črnega morja na objekte kritične infrastrukture v Ukrajini izstrelila več kot 70 raket. Posledično je več ukrajinskih mest ostalo v temi, začasno pa je bila prekinjena tudi oskrba z vodo in ogrevanjem.

Zmagovalno pesem so izbrali v kombinaciji glasovanja javnosti in strokovne žirije, s tem da je tri člane žirije izbrala javnost. Sestavljali so jo pevec Taras Topolja, evrovizijska zmagovalka leta 2016 Jamala in pevka Julija Sanina, piše na spletni strani tekmovanja.

"Velika zahvala, ker nas gledate, ker nas podpirate. Zelo pomembno je, da v teh dneh v tej kleti ustvarjamo novo glasbo za Ukrajino, našo Ukrajino," je ob tem dejala Jamala.