Ukrajina ni več prva na evrovizijskih stavnicah

Na vrhu evrovizijskih stavnic se je zgodila sprememba, Ukrajino, ki je dolgo veljala za izrazito favoritko, je na prvem mestu zamenjala Švedska, kjer svojega letošnjega predstavnika sploh še niso izbrali.

Na skok Švedske na stavnicah je vplivalo dejstvo, da so v četrtek na spletu objavili enominutni izsek pesmi Tattoo, ki jo bo na švedskem nacionalnem izboru pela Loreen, zmagovalka Evrovizije leta 2012. Ta velja za veliko favoritko letošnjega švedskega nacionalnega izbora, ki bo 11. marca.

Loreen, ki je pred 11 leti Švedski zmago prinesla s pesmijo Euphoria, je tudi takrat od samega začetka veljala za favoritko tako na nacionalnem kot na evrovizijskem izboru, zato so zdaj mnogi prepričani, da se ji znova nasmiha zmaga.

Dvojec Tvorchi, ki s pesmijo Heart of Steel letos zastopa Ukrajino, je medtem na stavnicah zdrsnil na drugo mesto, na tretjem pa je še naprej norveška predstavnica Alessandra s skladbo Queen of Kings.

Joker Out na stavnicah pridobili nekaj mest

Nekoliko so svoj položaj na stavnicah izboljšali slovenski predstavniki Joker Out. Potem ko so jih prejšnji teden uvrščali šele na 31. mesto, so se ob 36 konkurentih na stavnicah zdaj povzpeli na 28. mesto.

