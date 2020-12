Te skladbe so bile na TikToku letos najbolj priljubljene - jih poznate? #video

Spletna platforma HypeAuditor je objavila seznam pesmi, ki so jih uporabniki družbenega omrežja TikTok letos največkrat delili v svojih objavah.

Analizirali so več kot 500 milijonov objav, ki so jih "tiktokerji" letos ustvarili, to pa je deset skladb, ki so se v njih pojavile največkrat:

10. Say So - Doja Cat (18.056.425 objav)

9. Sunday Best - Surfaces (19.590.388 objav)

8. Coño - Puri x Jhorrmountain x Adje (22.000.587 objav)

7. Tampa Curhat Beat (23.586.772 objav)

6. Banana (DJ FLe - Minisiren Remix) - Conkarah ft. Shaggy (29.909.926 objav)

5. Savage - Megan Thee Stallion (30.067.830 objav)

4. Lottery (Renegade) - K Camp (30.143.062 objav)

3. Relationship - Young Thug ft. Future (32.861.404 objave)

2. Bagaikan Langit Remix (34.725.418 objav)

1. Laxed (Siren Beat) - Jawsh 685 (54.437.556 objav)

