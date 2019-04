Taylor Swift pokazala novega, tretjega "otroka" #video #foto

Priljubljena pevka Taylor Swift je včeraj izdala novo pesem z naslovom ME! in videospot, ki je v slabem dnevu zbral že več kot 65 milijonov ogledov. V njem je pokazala tudi novo pridobitev, majhnega mucka, ki je že njen tretji.

Da je Taylor Swift velika oboževalka mačk, pove jasno in glasno, svoje "kosmate otroke", kot jim pravi, pa redno pokaže tudi v videospotih. Svojega tretjega je tako premierno pokazala kar v novem videospotu ME!

Pesem je Taylor posnela s pevcem Brendonom Uriejem, sicer pevcem skupine Panic! At the Disco. Videospot, ki je poln barv, plesa, mačkov in skritih Taylorinih sporočil, ima v manj kot 24 urah že več kot 65 milijonov ogledov na YouTubu.

Iz kače v metulje in do tretjega mačka

Videospot se začne s kačo, ki simbolizira Taylorino staro obdobje in njen album Reputation. Kača se razblini in iz nje priletijo metulji, ki označujejo prerojeno Taylor. Glasbenica je menda pozabila na stare zamere in prepire ter se zdaj vrača veliko bolj pomirjena in zadovoljna.

Poleg nje in Brendona v videu nastopita še Taylorini mački Meredith in Olivia (poimenovani po njenih najljubših likih Meredith Grey v seriji Talenti v belem in Olivie Benson Zakon in red), kasneje pa nova pridobitev, tretji mucek, ki ga je 29-letna zvezdnica poimenovala Benjamin Button. Po filmu Nenavaden primer Benjamina Buttona, v katerem Benjamina upodablja Brad Pitt.

Taylor je malega Benjamina še posebej predstavila dan po premieri:

