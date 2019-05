Tako se Zala in Gašper pripravljata na nastop na Evroviziji #video

Prihodnji torek, 14. maja, bosta Zala Kralj in Gašper Šantl s pesmijo Sebi nastopila na prvem predizboru letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Ta se letos odvija v Tel Avivu, kjer Zala in Gašper uživata že nekaj dni, saj sta v to priljubljeno izraelsko mesto odpotovala že tretjega maja.

Na svojem profilu na Instagramu redno delita utrinke s potovanja, kjer združujeta prijetno s koristnim. Poležavanje na plaži in sladkanje s sladoledom občasno namreč popestrita z vajami in pripravami na torkov nastop.

Njun urnik je preplavljen z generalkami

Prvo samostojno vajo sta imela dan po prihodu, četrtega maja, druga pa ju čaka v četrtek, 9. maja. Nastopila bosta še na dveh generalkah v ponedeljek, 13. maja, ter na zadnji generalki in prvem predizboru v torek, 14. maja.

Če jima bo uspelo prepričati gledalce in poslušalce in se bosta prebila v veliki finale, bosta imela dve generalki še v petek, 17. maja, ter zadnjo v soboto, 18. maja, na dan finala. Slovenski oboževalci seveda upajo, da bo šlo vse po načrtih in da bomo zanju lahko pesti stiskali še na finalni večer.

Mlada pevca upata, da si bosta pred prvim predizborom predvsem dobro spočila, da bo energija na odru res prava. Foto: Ana Kovač

V torek bosta nastopila peta po vrsti

Sicer pa bo našima predstavnikoma na prvem predizboru konkurenco predstavljalo 16 držav, med njimi tudi Srbija, Črna gora in Madžarska. Zala in Gašper bosta nastopila peta po vrsti, za poljskim in pred češkim predstavnikom.

O svojem nastopu sta nam na intervjuju tik pred odhodom v Tel Aviv razkrila, da se nanj posebej ne pripravljata, zgolj v psihološkem smislu, je razložil Gašper. Zala pa je dodala, da bo nastop pravzaprav identičen kot na Emi, saj je to njuna ideja že od samega začetka. "Ne zdi se mi smiselno, da bi zdaj to spreminjala, ker niti ne bi šlo skupaj z najinim sporočilom. Ne bo perja in bleščic, žal."

Drugi predizbor se bo odvijal dva dneva kasneje, 16. maja, na njem pa bo nastopil tudi hrvaški predstavnik.

Evrovizijsko občinstvo bodo skozi tri večere v živo popeljali štirje voditelji: Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar in Lucy Ayoub.

