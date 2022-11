Svetovni rekorder s Štajerske: posnel je album s 500 skladbami

Uroš Cingesar oziroma U-Ros, multiinstrumentalni umetnik iz Slovenske Bistrice, zase pravi, da je "obsesivno ustvarjalen". Glasbo je začutil že v otroštvu, najprej je igral harmoniko, zdaj pa obvlada celo paleto glasbil in poje. Bil je Neishin spremljevalni vokalist, pel je tudi v opernem zboru SNG Maribor, zdaj se predstavlja s svojim debitantskim albumom.

Posnel je že več skladb kot Rolling Stones v celotni karieri

Gre za monumentalen projekt, na njem je namreč kar 500 skladb, kar je po trditvah njegove založbe Dallas Records svetovni rekord. The Rolling Stones so na primer do zdaj posneli "le" 422 skladb, U2 jih imajo 436, The Beatles so jih posneli 213.

"Samo danes se mi je zgodilo že toliko, da bi lahko napisal deset komadov," je o tem, da mu navdiha nikoli ne zmanjka, dejal U-Ros. Foto: Ana Kovač

"Seveda obstajajo časovno daljša glasbena dela, svetovni rekorder po dolžini je računalnik, ki je zgeneriral za dve leti glasbe. A za tem stoji algoritem, ta glasba nima harmonij, nima čustev in te skladbe verjetno ni nihče poslušal od začetka do konca," je dejal David Stritar iz Dallas Records, "obstaja tudi izvajalec, ki je posnel tisoč skladb, a te v povprečju trajajo le 36 sekund in polovica jih je le nekakšen šum."

Pri U-Rosovem albumu gre za 500 "pravih" skladb, ki so od začetka do konca delo enega umetnika. Sam je napisal besedila in melodijo, sam v studiu vse posnel in odpel vokalno linijo, skladbe v povprečju trajajo prek tri minute.

Je v prvi vrsti pevec, a mu ni tuje igranje na klavir, baskitaro, kitaro in druga glasbila. Foto: Ana Kovač

Navdih najde na vsakem koraku

"Ljudje me imajo za čudaka," je z nasmehom dodal glasbenik iz Slovenske Bistrice, ki je sposoben skladbo napisati v eni noči, povprečno pa v studiu prebije deset ur na dan. Povedal je, da navdih najde povsod, v vsem, kar se mu dogaja, in v najbolj banalnih podrobnostih, a se mu kdaj zgodi tudi ustvarjalna blokada. "A to zamolčim," se je nasmehnil.

Če bi moral opisati svoj glasbeni slog, bi ga dal v predal pop-rocka, a ga lahko zanese tudi v narodno-zabavno smer. "Nenazadnje prihajam izpod Pohorja," je pojasnil.

Piše in poje tudi v angleščini, a se mu zdi slovenščina zelo speven jezik. Foto: Ana Kovač

Prvih sto skladb izide 8. decembra

Zaradi velikanskega obsega skladb se je z založbo odločil tudi za nekoliko drugačen način izida albuma. Osmega decembra bo izšlo prvih sto skladb, nato pa vsak mesec do aprila še po sto. In do takrat bo U-Ros verjetno imel posnetih že nekaj sto novih. "Ustvarjal bom, dokler ne ustvarim nečesa res prodornega," je zatrdil, "imam dovolj idej, da se ne bom kmalu ustavil."