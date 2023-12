Srbska zmagovalka Evrovizije s pomočjo nadomestne matere dobila otroka #video

Da je prvič postala mama, je Šerifovićeva delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer je objavila posnetek svojega sina. "Prišla je ljubezen. Na nebu je zasvetila najlepša zvezda mojega življenja. Rodil se je Mario," je zapisala 39-letnica.

In dodala: "Naj te življenje vodi po najlepših poteh, jaz pa te bom s svojo ljubeznijo varovala pred žalostjo in ljudmi. Hvala vsem, ki mi pošiljate ljubezen, naj bo tiho in toplo vse, kar od vas pride do njega. Rada vas imava, M&M."

Srbiji prinesla prvo in edino zmago na tekmovanju doslej

Marija Šerifović je leta 2007 s pesmijo Molitva zmagala na 52. tekmovanju za Pesem Evrovizije v finski prestolnici Helsinki. Srbiji je tako prinesla prvo in edino zmago doslej na tem tekmovanju.

