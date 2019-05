Spot nove slovenske zasedbe navdušuje na festivalih v ZDA #video

Pred kratkim je slovensko glasbeno prizorišče postalo bogatejše za skupino Wookie the Huge. Ta projekt Roryja Hughesa, slovenskega glasbenika s kanadsko-irskim poreklom, je nastajal kar osem let, v začetku maja pa je zasedba, ki jo ob Hughesu sestavljata basist Nejc Tepeš in bobnar Nikita Herman, predstavila s svojo prvo skladbo Irrelephant. Spot zanjo so posneli z režiserjem Markom Pircem:

Na dveh festivalih v izboru za videospot leta

Skupina z režiserjem je videospot prijavila na losangeleški mednarodni festival kratkih filmov (Los Angeles International Short Film Festival), kjer so ob bronastih nagradah za najboljšega režiserja in najboljšo fotografijo prejeli tudi nagrado za najboljši glasbeni spot meseca. S tem so se kvalificirali v izbor najboljših izdelkov leta, njihov spot pa bodo prikazali tudi na glavnem letnem dogodku.

Ob tem uspehu pa so zabeležili še enega, videospot za skladbo Irrelephant je bil sprejet tudi v uradno selekcijo za najboljši glasbeni videospot na Hollywood Boulevard Film Festivalu, ki bo sredi junija v Los Angelesu.

Foto: promocijsko gradivo

Kot so pojasnili, tako v skladbi kot spotu izprašujejo življenje sodobnega človeka, v katerem sta denar in tehnologija njegov smisel in razlog za obstoj. Videospot so posneli kot parodijo sodobne družbe, ki se prenažira vsega in zatiska oči pred svetom, problemi in gleda le na lasten žep, brez občutka odgovornosti.

